Коц предсказал налет роя дронов на Москву: что пишут военкоры 23 августа Военкоры и блогеры о главных событиях СВО

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Военные корреспонденты и блогеры прокомментировали главные новости специальной военной операции на Украине. Сладков рассказал о героической обороне опорного пункта под Марьинкой в ДНР. Поддубный прокомментировал приговор украинскому военному преступнику. Онуфриенко объяснил, почему генерала Суровикина отстранили от командования ВКС. Что пишут военкоры 23 августа — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков: «38-й день продолжается оборона Красногоровского венствола»

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о героической обороне Красногородского венствола — перешедшего под контроль ВС РФ опорного пункта под Марьинкой в ДНР.

«38-й день продолжается оборона Красногоровского венствола. Я писал, что они в оперативном окружении — есть немало храбрецов, которые под ливнем пуль и осколков кассетных боеприпасов проскакивают на венствол, в некоторых случаях и эвакуация происходит. Мужики наши непрезентабельно выглядят в этой непрерывной битве — без аксельбантов. Давайте простим им это. Они не плачут, они сражаются, как львы. Задача моих постов в том, чтобы об этих русских солдатах, израненных, но не сдающихся, выполняющих свой долг перед Родиной, не забыли потом, когда мы продвинемся вперед», — пишет журналист.

Обороняющиеся достойны уважения и государственных наград, подчеркивает Сладков. Ранее стало известно о переходе Красногоровского вентиляционного ствола шахты «Трудовская» под контроль ВС РФ. Стратегический опорный пункт ВСУ штурмовали военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады.

Фото: Александр Полегенько/ТАСС Военнослужащий ВС РФ

Евгений Поддубный прокомментировал приговор военному преступнику ВСУ

Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам лишения свободы бойца 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимир Кротовский за военные преступления, совершенные в Мариуполе.

«Осужденный признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и покушении на убийство, совершенное организованной группой лиц. Весной 2022 года, находясь в одном из районов Мариуполя, Кротовский по приказу своего командира, личность которого также установлена, открыл огонь по легковому автомобилю, в котором находился мирный житель. Потерпевший смог покинуть транспортное средство и скрыться из зоны обстрела», — раскрыл подробности обвинения журналист.

Верховный суд ДНР продолжает выносить приговоры за военные преступления ВСУ в Мариуполе.

Андрей Руденко: «Взрывы в Донецке через каждые две минуты»

Военный репортер Андрей Руденко описал обстрелы центра Донецка 23 августа со стороны ВСУ.

«Центр Донецка под массированным обстрелом. Разрывы каждых две минуты. За 30 мин по городу прилетело больше десяти снарядов. В этом месте всегда оживленное движение и нет и никогда не было военных объектов. Опасность повторных обстрелов высока», — рассказал военкор.

Мэр Алексей Кулемзин ранее сообщил о повреждении в результате обстрелов станции скорой помощи, школы № 13, Горного лицея и нескольких частных и многоквартирных домов. По данным СЦКК ДНР, огонь велся изх 155-мм гаубиц НАТОвского образца.

Фото: t.me/kulemzin_donetsk Донецк, ДНР

Герман Куликовский: «С F-16 не все так просто»

Военный эксперт Герман Куликовский считает, что с поставками F-16 на Украину будут проблемы.

«С F-16 не все так просто, как думают на Украине. Во-первых, Нидерланды уже засомневались в количестве передавамых бывших в употреблении самолетов. Во-вторых, эти модификации уступают российским в четыре раза», — подчеркнул эксперт .

Борис Рожин: «ВСУ пытаются перебить неудачи ударами по Москве»

Военный аналитик Борис Рожин полагает, что ВСУ вынуждены перебивать неудачи «контрнаступления» тактическими решениями в информационном поле — отсюда участившиеся удары по Москве и Крыму, попытки захода ДРГ и активность у платформ «Черноморнефтегаза».

«Противник еще весной вещал, что к 24 августа он выйдет к границе с Крымом, к Мелитополю, Мариуполю и Бердянску. Под эти цели НАТО несколько месяцев вооружало и готовило ВСУ. Но к искомой дате мы все также видим, как фронт топчется у Пятихаток, Работино и на Времьевском выступе. Поэтому сейчас отсутствие оперативно-стратегических результатов пытаются спешно перебить тактическими решениями — отправкой дронов на Москву, заходом ДРГ в Брянскую область, активностью в районе нефтедобывающих платформ в Черном море и ударами по Крыму. Этим и будут пытаться перебивать последствия оперативно-стратегических неудач», — считает Рожин.

По мнению аналитика, удары по Крыму и Москве могут повториться в ночь на 24 августа.

Сергей Колясников объяснил логику ударов по «Москва-Сити»

Военный корреспондент Сергея Колясников полагает, что в представлении Киева «Москва-Сити» — символ благополучия и возможностей России, поэтому дроны запускают именно в этом направлении.

«Ночь на Украине выдалась неспокойной, в дунайских портах Рени и Измаил догорала зерновая сделка. „Гераней“ было больше обычного, взрывы гремели всю ночь. В ответ Украина снова разбила десяток окон в „Москва-Сити“. Ненависть именно к этому объекту в столице понятна, большинство украинцев до последнего не верили, что данный комплекс зданий построен в России. Хотя подобное уже давно не только в Москве, но высотки Екатеринбурга выкладывать не буду, а то тоже окно разобьют», — написал журналист.

В ночь на 23 августа один из беспилотников, подавленный средствами РЭБ, врезался в одно из строящихся зданий. Взрывом выбило окна на нескольких этажах.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Александр Коц: «Киев ищет слабые места ПВО Москвы»

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя атаку дронов на Москву, предположил, что Киев ищет слабые места противовоздушной обороне Москвы для нанесения массированного удара.

«Вообще, если проследить историю поражения беспилотников, летящих на Москву, то видно, что Киев проводит атаки с разных направлений: от Северо-Запада до Юго-Запада. Это может быть связано с точками запуска. Но скорее это говорит о том, что Украина ищет самое слабое место в нашей противовоздушной обороне, через которое она могла бы направить в одну цель максимальное количество дронов с минимальными для себя потерями. Пока все, что мы видим — единичные атаки, а не массированный налет. Он возможен после того, как Киев посчитает, что нащупал оптимальный маршрут. И цель уже наверняка будет не в районе Москва Сити», — полагает Коц.

Михаил Онуфриенко: «Суровикина сделали крайним»

Военный блогер Михаил Онуфриенко полагает, что генерала Сергея Суровикина отстранили, чтобы сделать крайним за попытку мятежа ЧВК «Вагнер».

«Суровикина сделали крайним по принципу, который уже ушел в поговорки — по поводу наказания невиновных и награждения непричастных. Суровикина назначили на должность (командующего Объединенной группировкой войск. — NEWS.ru) за несколько дней до того, как он вынужден был отдать приказ об оставлении Херсона. После попытки мятежа ЧВК „Вагнер“ опять ударили по Суровикину — хотя проблемы с ЧВК начались раньше, а уровень Пригожина намного выше, чем у Суровикина», — объяснил блогер.

Онуфриенко подчеркнул, что Минобороны необходимо менять систему управления, которая медленно подстраивается под вызовы.

Читайте также:

Ликвидирована снайперша Молния: сколько женщин в ВСУ, как они служат

Спец по ракетам и ПВО: кто такой генерал Афзалов, заменивший Суровикина

В Брянскую область прорвались 50 диверсантов: как ВСУ атакуют РФ 23 августа

Почему «генерала Армагеддона» Суровикина отправили в отставку