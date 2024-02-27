Военкор поздравил Силы спецопераций видеороликом из зоны СВО Коц опубликовал кадры работы Сил специальных операций России в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале ролик с кадрами работы Сил специальных операций (ССО) России в зоне СВО. Так журналист поздравил военнослужащих с профессиональным праздником.

Шикарные кадры работы Сил специальных операций в зоне СВО. С Днем ССО всех причастных! — подписал видео Коц.

Минобороны России ранее опубликовало видео, в котором российские расчеты беспилотных летательных аппаратов наносят удары по бронетехнике, наблюдательным пунктам и позициям ВСУ на правом берегу Днепра. В ведомстве отметили, что благодаря действиям операторов БПЛА противник не может подготовиться к переправке на левый берег реки.

До этого Telegram-канал Mash опубликовал кадры, на которых запечатлен момент уничтожения первой самоходной артиллерийской установки шведского производства Archer в зоне СВО. Это орудие считается самым современным, скорострельным и точным в арсенале НАТО. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев показал видео, на котором показано, как бойцы ВС РФ подбили на Авдеевском направлении первый американский танк M1 Abrams. По данным журналиста, сначала бронемашину поразил FPV-дрон, затем по ней выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. Минобороны России не комментировало данную информацию.