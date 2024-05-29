Коц показал кадры из оставленного ВСУ Волчанска

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный корреспондент Александр Коц показал обстановку в Волчанске Харьковской области, оставленном украинскими войсками, фотографии опубликованы в его Telegram-канале. По словам военкора, в частном секторе в северной части города посреди улицы можно заметить обугленные останки танка «без головы», а через 300 метров — и его башню.

Стремительно проезжаем побитый частный сектор северного Волчанска, где посреди улицы могут вырасти обугленные останки танка «без головы». А спустя метров 300 придется объезжать его башню, — написал Коц.

Военкор добавил, что сейчас над всем Волчанском стоит густой дым, воздух сотрясается от многочисленных взрывов. По словам Коца, его команде удается сделать на ходу буквально пару кадров обугленного квартала девятиэтажек, после чего они выдвигаются к другой безопасной точке. При этом в городе не осталось ни одной живой души.

Ни одной живой души тут нет. Войска ушли вперед, в центр, а гражданские давно выехали, — заявил Коц.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранение в Харьковской области. Под машиной, в которой съемочная группа ехала по Волчанску, сработала мина украинских войск. Вместе с оператором там находился и Коц. Пушина госпитализировали.