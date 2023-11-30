Коц показал фото фронтового медпункта в зоне СВО

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Военкор Александр Коц в Telegram опубликовал фото фронтового медпункта в зоне СВО. Он добавил, что особый упор сейчас направлен на обучение личного состава для работы в таких пунктах. Коц также заметил, что фотографии как будто сошли с кадров фильма про Великую Отечественную войну.

До СВО понимание о тактической медицине у многих было поверхностным. Сейчас много сил и средств со стороны военной медицины направлено именно на моменты оказания первой помощи на «передке». Доработаны и разработаны аптечки первой помощи индивидуальные, сумки войсковые фельдшерские, сумки врача войсковые (их в огромном количестве), прочие укладки и прочее инвентарное медицинское имущество, необходимое на передней линии, — написал он.

Министерство обороны РФ до этого опубликовало кадры работы военных врачей и медицинских сотрудников Западного военного округа (ЗВО) на Купянском направлении. В зоне проведения спецоперации врачи оказывают помощь военнослужащим и мирным жителям.

В оборонном ведомстве отметили, что развернутые там госпитали и медпункты оснащены необходимым оборудованием и расходными материалами. Начальник отделения анестезиологии и реанимации узлового терапевтического госпиталя группировки «Запад» Антон показал приборы и приспособления, применяемые ежедневно — катетеры, фильтры.