Коц отреагировал на сообщение о скором запуске собственного шоу военкоров

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Коц

Сообщения российских военных корреспондентов с передовой регулярно показываются по федеральным каналам России, сообщил в Telegram военкор Александр Коц. Так он прокомментировал информацию о том, что Москва запускает в прайм-тайм собственное шоу военкоров.

Открою вам тайну, небольшие включения военкоров с фронта ежедневно идут на протяжении всей СВО на ВСЕХ федеральных каналах! И в праймтайм в том числе, — отмечается в его сообщении.

При этом, по информации, размещенной в Telegram-каналах, выражались сомнения, что российская публика примет новое шоу.

Не факт, что такое вообще зайдет телевизионной аудитории, поэтому пока есть лишь концепция программы, возможно, она будет доработана и приведена в более классический для отечественного ТВ вид — «говорильни с экспертами в студии», — рассказывал Telegram-канал BRIEF.

Ранее Александр Коц опубликовал фотографии фронтового медпункта в зоне СВО. Он пояснил, что особый упор сейчас направлен на обучение личного состава для работы в таких пунктах. Военнослужащим это очень-очень интересно, особенно срочникам и «молодым контрактникам», добавил он. Коц также заметил, что фотографии как будто сошли с кадров фильма про Великую Отечественную войну.