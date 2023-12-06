Коц отреагировал на рейтинг Forbes строчками из басни Крылова Коц: в США признали заслуги фон дер Ляйен в разрушении экономики Европы

Фото: European Parliament

Американский журнал Forbes, назвавший главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен самой влиятельной женщиной 2023 года, признал ее заслуги в разрушении европейской экономики, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Журналист, комментируя рейтинг издания, вспомнил строчку из басни Ивана Крылова «Кукушка и петух».

Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Фон дер Ляйен, оказывается, самая влиятельная женщина даже не ЕС — мира! Таким образом влиятельное американское издание, очевидно, признает заслуги бывшего гинеколога в разрушении европейской экономики. Урсула, напомним, один из самых горячих сторонников антироссийских санкций, которые в итоге ударили по Брюсселю бумерангом, — написал он.

Ранее Forbes опубликовал на своем сайте рейтинг самых влиятельных женщин мира. Первую строчку заняла глава ЕК, вторую — глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, а третью — вице-президент США Камала Харрис.

В свою очередь британская газета Financial Times включила в своей список самых влиятельных женщин года актрису Марго Робби, певицу Бейонсе и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Также в рейтинг вошла первая леди Украины Елена Зеленская.