Коц оценил положение ВСУ на линии соприкосновения Военкор Коц заявил о преобладании у ВСУ «горящих» точек на линии фронта

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Александр Коц

Командование ВСУ сняло с города Пятихатки Днепропетровской области значительные силы, чтобы закрыть дыры на «горящих» участках линии фронта, заявил в эфире программы «Аналитика с именем» на радио KP.RU военный корреспондент Александр Коц. По его словам, сейчас у противника больше именно «горящих» точек, чем спокойных.

Это, конечно, Донецкое направление, куда перебрасывали подразделения из Запорожья. Это Купянское направление, где в последние дни успехи мы показываем. Идет, как говорят военные, активная оборона, в результате которой мы улучшаем свои позиции. Но при этом ухудшается положение противника. И он вынужден оставлять определенные участки, — заявил он.

Ранее Коц заявлял, что украинское контрнаступление завершилось спустя полгода и не ознаменовалось прорывами ни на одном из значимых направлений. По его прогнозам, еще одно крупное наступление Киеву сейчас не по силам.

До этого военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Авдеевка дается российским подразделениям тяжело. Он призвал молиться за солдат, которые продвигаются вперед, замыкая кольцо. Вместе с тем военкор отметил успехи российских войск, поскольку по Донецку стали стрелять гораздо меньше.