Коц объяснил Собчак, по кому он предлагал наносить удары в Киеве Коц объяснил Собчак, что предлагал ударить в Киеве по организаторам терактов

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале написал, что телеведущая Ксения Собчак в интервью с общественно-политическим деятелем Захаром Прилепиным исказила слова журналиста. Собчак упомянула один из постов Коца, который тот опубликовал после убийства Владлена Татарского и отметил, что в ответ на такие теракты нужно наносить удары по центрам принятия решений. Однако Собчак, по его мнению, неверно пересказала слова военкора, который имел в виду не лидеров общественного мнения, а организаторов терактов.

Что должен подумать человек (Захар Прилепин. — NEWS.ru), сидящий напротив и не знакомый с полным текстом того поста? Что Коц призывает убивать украинских лидеров общественного мнения, философов, военкоров. И вообще Киев лучше сжечь, — написал Коц.

Журналист напомнил, что он призывал «воевать не с домами из камня, а с нелюдями». Он подчеркнул, что удары надо наносить по принимающим решения об организации терактов.

И вот под этими лицами земля должна гореть. А это точно не философы с военкорами, — подчеркнул Коц.

Ранее военкор рассказал, что на Украине проживает «уверенное русское большинство». Согласно западным исследованиям, отметил журналист, 90% населения Украины думают по-русски. Свое мнение военкор высказал в ответ на призыв спикера Верховной рады Руслана Стефанчука ущемлять права русских нацменьшинств на Украине.