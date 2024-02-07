Коц обвинил Киев в государственном терроризме из-за удара по Лисичанску

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР

Военный корреспондент Александр Коц обвинил Киев в государственном терроризме после удара ВСУ по Лисичанску, в результате чего погибли десятки людей. По его словам, власти Украины заявляли, что в городе на тот момент «проходило заседание военного совета», но это противоречит фактам.

Сегодня в Киеве заявляют, что били по заранее разведанной цели. А в пекарне проходило чуть ли не заседание военного совета. Но факты говорят о том, что ВСУ в очередной раз совершили акт государственного терроризма, — написал военкор в Telegram-канале.

ВСУ ударили по Лисичанску 3 февраля. В результате атаки обрушилось здание, в котором находилась пекарня. Под завалами могли оказаться до 40 человек. В результате происшествия погибли 28 человек, среди которых беременная женщина и ее пятилетний ребенок.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту атаку «чудовищным террористическим актом». По его словам, для недопущения подобных трагедий и проводится спецоперация.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в свою очередь выразила уверенность, что убийцей мирных жителей Лисичанска является американская реактивная система залпового огня HIMARS. Обстрел луганской пекарни, куда люди пришли просто поесть булочек, является чудовищной трагедией, констатировала журналист.