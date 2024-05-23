Коц назвал следующие возможные цели ВС РФ после взятия Андреевки Коц: после взятия Андреевки ВС России могут пойти на Курдюмовку

Фото: МО РФ

После взятия под контроль населенного пункта Андреевка в ДНР ВС России могут пойти на Курдюмовку и Озаряновку, поскольку закрепление армии в этих селах в дальнейшем позволит выйти на Торецк с северо-востока, предположил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он считает, что оборона ВСУ на юге от Артемовска «дала трещину».

По его словам, за линию Клещеевка — Андреевка — Курдюмовка — Озаряновка и высоты близ этих населенных пунктов больше года шли ожесточенные бои. Коц отметил, что активное использование FPV-дронов не давало ни одной из сторон возможности плотно закрепиться в этих районах.

Логика подсказывает, что на очереди — Курдюмовка и Озаряновка. Их освобождение позволит выйти на Торецк с северо-востока. Из этого города уже можно будет наступать на Нью-Йорк на юге и на Константиновку на северо-западе, — пишет военкор.

О взятии под контроль Андреевки сообщило 23 мая Минобороны РФ. В операции по взятию села участвовали бойцы Южной группировки войск, пояснили в ведомстве.

За день до этого, 22 мая, подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в ДНР. В Минобороны РФ сообщали о нанесении поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 116-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка.