Коц нашел плюсы в потере Россией самолетов из-за санкций Коц: потеря Россией 76 самолетов из-за санкций поспособствует развитию отрасли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя в своем Telegram-канале заявление министра транспорта Виталия Савельева об утере Россией 76 пассажирских судов из-за западных санкций, сообщил, что рестрикции будут способствовать развитию отечественной авиаотрасли. При этом он признал, что был нанесен достаточно серьезный удар по рынку пассажирских перевозок.

С одной стороны, достаточно серьезный удар для рынка пассажирских перевозок в стране, с другой — возможность всерьез взяться за создание и модернизацию пассажирских авиалайнеров собственного производства. Тот же Sukhoi Superjet уже в 2024-м обещают перевести полностью на отечественные комплектующие, — написал Коц.

Как сообщил ранее Савельев, решение западных стран о таких ограничительных мерах стало неожиданным. В свою очередь глава компании «Победа» Дмитрий Тыщук заявлял, что российские авиаперевозчики, находясь в условиях санкций, не экономят на безопасности полетов, поэтому не стоит бояться пользоваться услугами воздушного флота. По его словам, авиационная отрасль — самая «зарегламентированная», поэтому ни при каких обстоятельствах неисправное судно в небо не поднимется.

Между тем к концу 2023 года авиабилеты на внутренние рейсы по России подорожают на 30%, предупредил экономист Андрей Лобода. Эксперт уточнил, что субсидии не распространяются на перелеты, которыми пользуется большая часть населения. В связи с этим в декабре следует ждать повышения стоимости билетов по туристическим направлениям.