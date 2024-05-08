Коц: Лондон охотно пошел на обострение отношений с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лондон охотно пошел на обострение отношений с Россией, пишет в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Высылку российского военного атташе из королевства он связал с недавним вызовом английского посла в МИД РФ. Теперь, напоминает он, последует зеркальный ответ Москвы. И так может продолжаться до разрыва дипотношений, отмечает он.

Британцы охотно пошли с нами на эскалацию. Теперь, вероятно, последует зеркальный ответ: придется выслать их военного атташе и отжать что-нибудь из королевского имущества в Москве. Так может продолжаться вплоть до разрыва дипломатических отношений, — пишет журналист.

Он считает, что «охладить боевой пыл англосаксов» могут высокие потери НАТО в личном составе и дорогостоящей технике. Также этому могут поспособствовать результаты российских учений с применением нестратегического ядерного оружия.

Ранее глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон выслал из страны военного атташе РФ из-за подозрений в шпионаже. Он подчеркнул, что эти шаги Лондона являются ответом на «вредоносную деятельность России в Великобритании и Европе». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст на это адекватный ответ.