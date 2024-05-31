Коц извинился за фейк про представителя Госдепа США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Коц

Военный корреспондент Александр Коц принес извинения за публикацию непроверенного материала, в котором сообщалось, что представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявлял о почти безлюдном Белгороде. В своем Telegram-канале журналист обратил внимание на обилие «чудовищных» заявлений, в связи с чем сгенерированный с помощью нейросети фейк может восприниматься как правда.

Приносим свои извинения за публикацию непроверенной информации. Секретарь Госдепа США не говорил о том, что в Белгороде не осталось гражданских лиц, — написал он.

Фейковое видео, о котором идет речь, было опубликовано в соцсети «ВКонтакте». Его слова, вероятно, были сгенерированы нейросетью. Информацию о почти опустевшем Белгороде сотрудник ведомства не озвучивал.

Ранее Роскомнадзор заблокировал поддельный сайт Центризбиркома, а до этого блокировке подвергся фейковый Telegram-канал главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой. По словам самой Памфиловой, комиссия тесно работает с надзорным ведомством.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев ранее назвал фейком обвинения против бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова в мошенничестве. По его словам, Попова лично он не знает, но считает, что в деле нужно разбираться.