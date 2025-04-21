Кнайсль указала на перезагрузку отношений России и США Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: перезагрузка отношений России и США уже началась

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Карин Кнайсль

Перезагрузка отношений между Москвой и Вашингтоном уже началась в отличие от сотрудничества России с Европой, рассказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, ее слова приводит РИА Новости. При этом она призвала не ожидать слишком многого сейчас от диалога двух стран.

С 12 февраля переговоры с Вашингтоном активно ведутся. В отличие от взаимоотношений с Европой — там все не так гладко. Есть достаточно много тем, на которые Вашингтон и Москва могут общаться между собой, — подчеркнула она.

По мнению Кнайсль, вопрос украинского урегулирования не самый главный у России и США. По ее словам, есть вопросы сотрудничества в сфере космоса, Сирия, а также борьба с терроризмом.

Ранее депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что решение президента России Владимира Путина объявить пасхальное перемирие на фоне ряда высказываний американского лидера Дональда Трампа показывает, что переговоры между Москвой и Вашингтоном идут на разных уровнях. Он также выразил мнение, что прекращение огня говорит о гуманности Путина.

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул, что российская и американская стороны продолжают сотрудничество в космической сфере. Таким образом он прокомментировал возвращение с Международной космической станции космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и американского астронавта Дональда Петтита.