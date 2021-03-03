Экс-главу МИД Австрии выдвинули в совет директоров «Роснефти»

https://static.news.ru/photo/cf7ff90c-7c32-11eb-b58a-96000091f725_660.jpg Карин Кнайсль Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль, а также экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер были выдвинуты в совет директоров «Роснефти» как независимые директора, говорится в распоряжении российского правительства.

В списке представителей РФ в качестве кандидатов выдвинуты вице-премьер России Александр Новак, глава «Роснефти», заместитель председателя совета директоров Игорь Сечин, а также помощник президента РФ Максим Орешкин.

На пост независимых директоров выдвинуты исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф.

Всего в совете директоров «Роснефти» находятся 11 человек, среди которых, помимо вышеупомянутых лиц, значатся исполнительный директор BP Роберт Дадли, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, а также представитель Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид аль-Моханнади. Бывший канцлер Германии также является председателем совета директоров «Роснефти».

Как писал NEWS.ru, «Роснефть» подала иски к ЗАО «Издательский дом „Новая газета“», латвийской IStories fonds (интернет-издание «Важные истории») и американскому агентству Bloomberg. Предмет и основания исковых требований не уточнялись. Заявления поданы «об установлении фактов, имеющих юридическое значение», подобную формулировку часто носят иски о защите деловой репутации.