Клишас: Путин мог отправить миротворцев в Карабах без согласия сенаторов

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Президент РФ Владимир Путин мог не запрашивать разрешения Совфеда для ввода миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе, так как Азербайджан сбил российский военный вертолёт, сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он напомнил, что тогда погибли двое российских военнослужащих.

По закону об обороне и постановлению Совета Федерации 2009 года президент имеет право отправлять войска для решения оперативных вопросов без согласия СФ, — пояснил сенатор.

По его словам, российский лидер уже запросил согласие верхней палаты парламента на работу миротворцев РФ в районе Нагорного Карабаха, так как их миссия продлится от пяти и более лет.

Там более широкий круг задач, для таких операций требуется согласие СФ, — цитирует Клишаса «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Совфед рассмотрит вопрос об использовании вооружённых сил (ВС) страны за границей. По его словам, это связано с обращением президента РФ, касающимся отправки миротворцев в Нагорный Карабах.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.