Клишас прокомментировал проект изменения полномочий депутатов и сенаторов

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Законопроект, который внес в Госдуму президент Владимир Путин, расширяет полномочия сенаторов и депутатов. Об этом рассказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Речь идёт о проектах «О порядке формирования Совета Федерации» и «О внесении изменений в закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы». Законы были разработаны в развитие поправок в Конституцию.

Требования к соблюдению федеральным парламентарием ограничений и запретов усиливаются. С этой целью расширяется перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата Госдумы, — цитирует Клишаса РИА Новости.

Как отметил сенатор, досрочно прекратить полномочия парламентария можно будет в случае несоблюдения им ограничений и запретов, которые установлены для кандидатов на эти посты.

Полномочия депутата или сенатора можно будет прекратить досрочно, если он предоставит недостоверные данные о проживании «на территории субъекта РФ кандидатом для наделения полномочиями сенатора — представителя соответствующего субъекта РФ или о наличии документов, подтверждающих право на проживание на территории иностранного государства».