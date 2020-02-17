https://static.news.ru/photo/ceb1790e-5214-11ea-871d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сопредседатель Рабочей группы по подготовкам поправок в Конституцию России Андрей Клишас сообщил о том, что процедура общенародного голосования по поправкам станет частью Конституции. Об этом сообщил «Интерфакс».

В законе будет положение, в соответствии с которым поправки вступают в силу только после общероссийского голосования, и это будет записано непосредственно в самом тексте Закона. И, как только будут подведены итоги голосования, президент своим указом включит эти поправки в Конституцию, — привели сообщение Андрея Клишаса в «Интерфакс».

Поправки в российскую Конституцию будут рассматривать до 2 марта 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением закрепить в Конституции РФ запрет на аборты. А патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил внести в Конституцию упоминание Господа.