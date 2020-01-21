Рабочая группа по подготовке предложений по внесению поправок в Основной закон поставила перед собой задачу обеспечить максимальную прозрачность и доступность общероссийского голосования по данному вопросу. Об этом журналистам рассказал руководитель группы Андрей Клишас.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству отметил, что сейчас в рабочую группу по поправкам к Конституции поступает огромное количество вопросов, как будет проходить голосование.
У нас есть положительный опыт президентской кампании. А принципы, которые мы будем закладывать — это понятность и прозрачность процедуры и доступность голосования, — пояснил Клишас.
Однако самым важным фактором сенатор считает создание «атмосферы доверия к процедуре общероссийского голосования».
Мы очень надеемся на общественность здесь, так как мы никогда в таком формате голосование не проводили, и оно будет отличаться с точки зрения законодательного обеспечения от референдума или выборов, — заключил сенатор.
Президент выступил с посланием парламенту 15 января, в котором среди прочего
Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуме высказались о возможной дате голосования по поправкам к Конституции.
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