https://static.news.ru/photo/7ade599a-3d02-11ea-952d-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа по подготовке предложений по внесению поправок в Основной закон поставила перед собой задачу обеспечить максимальную прозрачность и доступность общероссийского голосования по данному вопросу. Об этом журналистам рассказал руководитель группы Андрей Клишас.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству отметил, что сейчас в рабочую группу по поправкам к Конституции поступает огромное количество вопросов, как будет проходить голосование.

У нас есть положительный опыт президентской кампании. А принципы, которые мы будем закладывать — это понятность и прозрачность процедуры и доступность голосования, — пояснил Клишас.

Однако самым важным фактором сенатор считает создание «атмосферы доверия к процедуре общероссийского голосования».

Мы очень надеемся на общественность здесь, так как мы никогда в таком формате голосование не проводили, и оно будет отличаться с точки зрения законодательного обеспечения от референдума или выборов, — заключил сенатор.

Президент выступил с посланием парламенту 15 января, в котором среди прочего предложил изменить Конституцию РФ. Он заявил о необходимости закрепить в Основном законе страны приоритет российских законов над международными, встроить местное самоуправление в вертикаль власти, усилить статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы, поставить судей в зависимость от президента и Совета Федерации, ввести дополнительные ограничения для занятия должности президента и ряд других мер.

Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуме высказались о возможной дате голосования по поправкам к Конституции.