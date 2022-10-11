Клинцевич назвал удар России ракетами по Украине исправлением ошибок СВО Экс-сенатор Клинцевич объяснил массированный удар ракетами по Украине исправлением ошибок СВО

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массированный удар российскими ракетами по Украине в рамках СВО стал исправлением ранее совершенных ошибок в проводимой Москвой специальной военной операции, заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», бывший член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич, сообщает «Царьград». Как пояснил экс-сенатор, ответ России ракетами по территории Украины — это не истерическая реакция, а «ускоренный плановый момент».

Мы, к сожалению, крайне корректно вели эту СВО, пытаясь не рушить гражданскую инфраструктуру, социальные объекты, не нанести ущерба и вреда никаким гражданским коммуникациям, дать возможность людям спокойно, тем, кто живет обычной жизнью, ее продолжить, занимаясь только тремя задачами СВО, — пояснил свою точку зрения Клинцевич.

Однако, продолжил политолог, НАТО и спецслужбы США сделали из Украины государство-террориста. По его словам, убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, множественные теракты на освобожденных территориях, а также взрыв на Крымском мосту — все эти действия киевского режима и его шефов Россия терпеть уже больше не могла.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза РФ заявил, что утром 10 октября по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.