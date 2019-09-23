https://static.news.ru/photo/15002c42-de35-11e9-8708-fa163e074e61_660.jpg Андрей Климов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов считает, что позицию премьера Чехии Андрея Бабиша о безрезультативности антироссийских санкций разделяют и другие руководители европейских государств.

Слышал подобные заявления много раз — и от очень солидных деятелей, в том числе руководителей некоторых государств, так называемых старых европейцев, — цитирует сенатора RT .

По его словам, всё громче звучащие голоса подтверждают то, что сами страны Европы получили значительный экономический урон от проводимой ими политики.

Как ранее писал News.ru, член сената Польши Ян Рулевски заявил, что антироссийские санкции должны быть отменены. При этом он признался, что польское правительство идёт по пути, которого придерживается Европейский союз.