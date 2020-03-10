https://static.news.ru/photo/31ec9b12-62bd-11ea-9eec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тёплую зиму в Москве не следует напрямую связывать с изменением климата. Об этом заявил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов.

По его словам, показатели температуры связаны с циркуляцией атмосферы. Однако специалисты затрудняются сказать, как именно глобальное потепление влияет на циркуляцию атмосферы.

Совсем недавно, в 2012 году, фон температур был таким же высоким, как сейчас, но в Москве была холодная зима, — цитирует Кислова РИА Новости.

Предсказать следующее лето или зиму невозможно, заверил климатолог.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал россиянам комфортное лето. По его словам, это удалось выяснить с помощью долгосрочных расчётов, уже опробованных при прогнозировании температуры воздуха на зиму-2019/2020.