https://static.news.ru/photo/bf1f2542-5a00-11ea-9feb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Центральной части России грозит дефицит воды. Причиной этому может стать раннее наступление весны, предупредила климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

Проблемы с водоснабжением вероятны из-за отсутствия запасов снега, в связи с чем водохранилища не будут наполнены в полной мере, пояснила она.

Особенно остро ситуация может сказаться на Урале, отмечает URA.RU. Этот регион традиционно считается вододефицитным.

Ранняя весна — для нас катастрофа, — сказала Пестрякова.

При этом метеоролог признала, что объяснить перемены климата не могут даже опытные метеорологи. По её словам, «это глобальная циркуляция» и почему она происходит, однозначного мнения нет.

Ранее, как писал NEWS.ru, российские учёные заявили, что накопление грязного снега бьёт по экологии городов.