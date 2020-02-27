Центральной части России грозит дефицит воды. Причиной этому может стать раннее наступление весны, предупредила климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.
Проблемы с водоснабжением вероятны из-за отсутствия запасов снега, в связи с чем водохранилища не будут наполнены в полной мере, пояснила она.
Особенно остро ситуация может сказаться на Урале,
Ранняя весна — для нас катастрофа, — сказала Пестрякова.
При этом метеоролог признала, что объяснить перемены климата не могут даже опытные метеорологи. По её словам, «это глобальная циркуляция» и почему она происходит, однозначного мнения нет.
Ранее, как писал NEWS.ru, российские учёные заявили, что накопление грязного снега бьёт по экологии городов.
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