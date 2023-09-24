Климатические изменения привели к новому пику лесных пожаров в России Борец с пожарами Куксин: осенний пик лесных пожаров все чаще наблюдается в РФ

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Климатические изменения стали причиной того, что в России все чаще наблюдается еще один, осенний, пик лесных пожаров, рассказал РИА Новости учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. Он также подчеркнул, что пожароопасный сезон в стране становится все длиннее.

Обычно пожароопасный сезон в России имеет два выраженных пика: майские праздники и летний пик пожаров. Потом они идут на спад с осенними дождями. В последнее время все чаще у нас появляется еще один небольшой осенний пик пожаров, когда зеленая трава уже высохла и при этом нет дождей, — сообщил эксперт.

По данным Авиалесохраны, на текущей неделе лесопожарные службы и привлеченные лица в 15 регионах России ликвидировали 24 лесных пожара на площади 84 гектара.

Ранее сообщалось, что в Геленджике ликвидировали крупный лесной пожар. Огонь на горных склонах возник 29 августа. Пожар вспыхнул в районе канатной дороги и реабилитационного центра для животных «Сафари-парк». Там содержатся животные из цирков, а также отобранные у живодеров, среди обитателей — не менее 15 тигров и белые медведи. По словам экспертов, данный пожар стал самым крупным с 2015 года.