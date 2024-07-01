«Клановость»: Коц раскрыл, почему стал возможен теракт в Дагестане Коц: «клановость» сделала возможным нападение террористов в Дагестане

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

Синагога после пожара в результате вооруженного нападения на два православных храма, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья Осман и Адиль Омаровы, а также племянник Абдусамад Амадзиев участвовали в теракте в Махачкале и Дербенте, знал об из взглядах, но молчал, предположил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, причиной тому стала «клановость», из-за которой в республике наблюдается большое число некомпетентных руководителей, занявших должности благодаря родственным или дружеским связям.

Клановость. Большое количество некомпетентных руководителей на местах, назначенных по знакомству, родственным и дружеским связям. Когда еще генерал [Владимир] Васильев (руководил Дагестаном с 2018 по 2020 год. — NEWS.ru) возглавил республику, он озадачился: с кем здесь работать? Провели кадровый конкурс. В списке победителей — опять дети чиновников, в том числе и сын главы Сергокалинского района Омар, — написал он.

Как отметил Коц, после этого Васильев, возмутившись, провел новый конкурс через президентскую платформу «Россия — Страна возможностей» и получил 54 победителей. По его словам, 27 из них успели взять на работу, но после его отставки на своих должностях остались лишь шестеро.

И то лишь потому, что эти шестеро оказались на сложных участках и их убрать не рискнули. Остальных всех сняли, — подчеркнул он.

По мнению Коца, в республике есть много грамотных и ответственных управленцев, которые готовы принести пользу родине, но «двери для них часто оказываются закрыты». Тем временем, по его мнению, глава Сергокалинского района готовил старшего сына Омара себе на замену, однако этому помешали салафитские взгляды другого его сына — Османа, о которых «многие знали».

Коц предположил, что Омаров-старший боялся Османа, но не стал выдавать его правоохранительным органам. По оценкам военкора, так он мог бы спасти и его самого, и его будущих жертв, однако не захотел ставить таким образом крест на карьере старшего сына.

Ранее сообщалось, что около 20 тюменских полицейских участвовали в перестрелке с террористами в Дагестане 23 июня. Силовики были прикомандированы. Тюменские полицейские стали одними из первых, кто прибыл на место происшествия.