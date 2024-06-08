Кладбище ВСУ, прорыв ВС РФ: что происходит в Волчанске и Часове Яре 8 июня

Фото: Александр Река/ТАСС

Бойцы ВС РФ начали штурм основного опорного пункта ВСУ в Волчанске под Харьковом и прорвались в микрорайоне «Канал» в Часове Яре на Донецком направлении, водрузив флаг. Что происходит в этих населенных пунктах 8 июня, как военнослужащие ВСУ избегают «похорон на кладбище ВСУ» в Волчанске?

Что происходит в Волчанске 8 июня

По данным Telegram-канала «Два майора», в Волчанске продолжаются бои. В то же время ВСУ пытаются контратаковать в направлении населенного пункта Липцы.

«На Харьковском направлении продолжаются тяжелые бои в Волчанске. На направлении на н. п. Липцы противник пытается контратаковать, ВС России отражают множество накатов противника. Враг бросает в бой пехоту при поддержке бронетехники. Линия боевого соприкосновения без значимых изменений», — пишет источник.

Военкор Евгений Лисицын подтверждает эту информацию и отмечает, что украинские войска активно используют снайперов в Волчанске.

«В районе населенного пункта Липцы продолжаются встречные бои, противник безуспешно пытается атаковать. В Волчанске продолжаются тяжелые бои, ВСУ активно использует снайперов для прикрытия передовых подразделений», — пишет он в своем Telegram-канале.

Как сообщает Telegram-канал Readovka, российская армия начала штурм Агрегатного завода — основного опорного пункта ВСУ в Волчанске.

«Агрегатный завод на северном берегу реки Волчья является ключевой высотой противника, за счет него ВСУ обеспечивают защиту своих передовых позиций, с которых постоянно предпринимаются попытки контратаковать русскую армию и форсировать реку. Поэтому нашим бойцам надо взять завод и создать зону контроля вдоль северного берега Волчьей в самом Волчанске — это позволит отрезать прорвавшиеся в центр города силы ВСУ от их товарищей. После этого погасить очаги сопротивления будет значительно проще», — подчеркивает источник.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Что за кладбище ВСУ в Волчанске

В то же время украинские бойцы все чаще сдаются в плен, чтобы избежать собственных «похорон на кладбище ВСУ» в Волчанске.

«Практически каждый день в Сети появляется новое видео с пленением или допросом украинского военнослужащего, решившего сохранить себе жизнь и не остаться на „кладбище ВСУ“ в Волчанске», — пишет Telegram-канал «Северный Ветер».

По данным источника, главком ВСУ Александр Сырский поставил задачу подчиненным еще к 3 июня захватить Волчанск и выйти на территорию Белгородской области. Для этой цели под Харьков были переброшены «элитные» украинские подразделения с самых разных направлений.

«Однако вместо очередного контрнаступления Сырский лишь устроил очередное кладбище для ВСУ: сотни как подготовленных за рубежом, так и только мобилизованных солдат оказались уже погребены в Волчанске», — добавляет «Северный Ветер».

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

Что происходит в Часове Яре 8 июня

«Два майора» сообщают о продвижении российских подразделений в микрорайоне «Канал» в Часове Яре на Донецком направлении.

«В восточной части Часова Яра продолжаются бои, наши штурмовые группы продвигаются в микрорайоне „Канал“. Севернее сообщают о боях в Калиновке», — отмечается в сводке Telegram-канала.

Военкор Евгений Лисицын также подчеркивает, что российские войска достигли продвижения в Часове Яре.

«Бои идут в микрорайоне „Канал“ на востоке Часов Яра, где российские войска достигли локального продвижения. Южнее Ивановского российские войска выбили противника из нескольких лесополос», — сообщает журналист в Telegram-канале.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», российским подразделениям ВДВ удалось пробить 500-метровый коридор вглубь позиций ВСУ в микрорайоне «Канал» и продвинуться около улицы Кошевого и Часовоярского ремонтного завода за ПТУ № 77, откуда изначально развивался штурм восточных окраин города.

«После этого прорыва шансы на выход к каналу Северский Донец возросли многократно, поскольку прогресс с востока идет параллельно давлению на укрепрайоны ВСУ в этом районе с юга и с севера, со стороны Калиновки», — пишет источник.

Также сообщается, что десантники 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии зачистили пятиэтажки и водружают флаг в микрорайоне «Канал» в Часове Яре.

«98-й ВДД ВДВ удалось пробить 500-метровый коридор вглубь позиций ВСУ и взять в плен 7 военнослужащих 41-й бригады ВСУ. Соседние подразделения развивают наступление с востока на укрепрайоны ВСУ. Военнослужащие ВДВ водрузили флаг в микрорайоне „Канал“», — пишет Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Чудовищный теракт в Садовом унес 22 жизни: новости СВО на утро 8 июня

Как ВСУ атаковали регионы России ночью 8 июня: что известно о последствиях

Уничтожили Abrams, боеприпасы и опорники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 июня