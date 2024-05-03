Кладбища Литвы обрастают могилами наемников: новости СВО на вечер 3 мая

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кладбища в странах Прибалтики, в том числе в Литве, обрастают могилами наемников, принимающих участие в конфликте на Украине на стороне Киева, сообщает РИА Новости. По данным Минобороны России на 14 марта 2024 года, в зоне СВО был уничтожен 81 из 174 литовских наемников. При этом власти республики не озвучивают информацию об истинных потерях.

Главные новости о том, что произошло в зоне военной операции к утру 3 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о смерти прибалтийских наемников в зоне СВО?

В том, что могилы наемников заполонили страны Прибалтики, убедился корреспондент РИА Новости, который побывал на военном кладбище Антакальнио в Вильнюсе. Именно там погребен прах кремированного литовского бойца Тадаса Тумаса, который, как утверждают местные СМИ, стал первым наемником, ликвидированным российскими военными в зоне СВО.

Тумас служил в 92-й бригаде ВСУ под позывным Великан. Считается, что он был убит под Артемовском в феврале 2024 года — российский дрон сбросил гранату на автомобиль, в котором он ехал. До того как отправиться на Украину, Тумас служил пограничником на границе Литвы и Белоруссии. Ему было 42 года.

Та же судьба постигла еще одного наемника из Прибалтики — эстонского бойца Танеля Криггуля. Он решил отправиться на Украину в декабре 2022 года, где вступил в «интернациональный легион» ВСУ. Он погиб при атаке российского беспилотника вблизи Красного Лимана в ДНР весной 2023 года. Ему было 29 лет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какая обстановка складывается в зоне СВО?

ВС России за прошедшие две недели взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Речь идет о Новобахмутовке, Семеновке и Бердычах. По словам министра, российские силы продолжают освобождать территорию от неонацистов. Руководство Киева, как подчеркнул Шойгу, бросает нежелающих воевать украинцев «на убой».

«Такое бесчеловечное отношение к своему населению свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами, чтобы и дальше получать от них финансовую и военную помощь. Вооруженные силы России продолжат освобождать от неонацистов российские территории», — отметил глава Минобороны.

Шойгу добавил, что войска продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. По его словам, подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под натиском ВС РФ вынуждены бросать свои позиции и отступать. Он также подчеркнул, что с начала года российские бойцы взяли под контроль 547 кв. км территории новых регионов страны.

Что известно о ситуации в районе Часова Яра?

Telegram-канал «Военная хроника» сообщает, что российские силы приступили к уничтожению «суперопорника» ВСУ западнее канала Северский Донец в Часовом Яре. По данным канала, на этом участке у противника развернута обширная сеть ходов, которая позволяет перемещать войска между южной частью города, детским лагерем «Мир» и позицией ВСУ «Бункер».

Авторы канала утверждают, что окопы и блиндажи в этой части опорного пункта готовились давно, из-за чего к их уничтожению приходится подключать в том числе тяжелые орудия 2С7 «Пион». В публикации канала говорится, что прорыв обороны ВСУ в этом районе позволит рассечь группировку ВСУ на две части, как это было в Авдеевке. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Как Запад оценивает ход конфликта на Украине?

Экс-главком объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал армии США в отставке Уэсли Кларк заявил, что украинский конфликт стал испытанием на выносливость и соревнованием национальной воли. По его словам, которые приводит The Hill, обе стороны не готовы идти на компромисс и уступать друг другу территории.

Руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адам Смит в интервью Foreign Policy отметил, что наилучшим исходом украинского конфликта для Киева могло бы стать сохранение «того, что у них есть». По его словам, задержка американской помощи подорвала способность Украины воевать, а также моральный дух в рядах ВСУ.

В свою очередь экс-руководитель Минобороны Украины Алексей Резников раскрыл, что союзники Киева предлагали ему сдаться еще в начале конфликта. По его словам, которые приводит Politico, атмосфера капитуляции установилась на Мюнхенской конференции за несколько дней до начала СВО.

Что на Западе говорят об украинских уклонистах и дезертирах?

Экс-советник НАТО полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works завил, что бойцы ВСУ массово дезертируют или сдаются в плен российской армии. По его словам, в зоне спецоперации также можно отметить продвижение ВС РФ и методичное уничтожение личного состава ВСУ.

Тем временем министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что Чехия поддерживает беженцев с Украины, но не тех, кто уклоняется от военного призыва на родине. При этом он подчеркнул, что у Праги ограниченные возможности по вопросу возвращения граждан призывного возраста на Украину.

В конце апреля МИД Украины предписал посольствам приостановить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, находящимся за границей. Исключением стало только оформление документа для возвращения на родину.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Украинский военнопленный

Что в России думают об украинской мирной конференции в Швейцарии?

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале рассказал о тройной пользе от швейцарской мирной конференции для России. По его словам, она покажет крах мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

«Во-вторых, она станет зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит, совершивших болезненную самокастрацию своих возможностей по прекращению военного конфликта. Причем по прямой указке группы врачей-маразматиков из Вашингтона», — написал зампред Совбеза России.

Кроме того, конференция позволит ВС РФ продолжить «зачистку малороссийской территории от неонацистов» без оглядки на «мирные инициативы», а также «вести скрупулезную работу» по «развалу политического режима Украины», заключил политик.

Как Кремль оценивает угрозы Макрона отправить войска на Украину?

Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в зону боевых действий на Украине является важным и очень опасным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал опасной тенденцией тот факт, что французский лидер продолжает говорить о возможности прямой вовлеченности Запада в конфликт.

«Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности — на земле — в конфликт вокруг Украины. Это очень опасная тенденция, мы внимательно за этим наблюдаем», — сказал Песков.

Ранее Макрон заявил, что вопрос об отправке войск на Украину можно было бы рассмотреть в том случае, если бы «русские прорвали линию фронта». По его словам, это станет возможным, если соответствующая просьба поступит от Киева. Французский лидер подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий. Как отметил Макрон, большинство государств согласились и поддержали подход Парижа по вопросу отправки военного контингента в зону спецоперации.

Читайте также:

Удар по детскому центру, шпионки на Херсонщине: как ВСУ атакуют РФ 3 мая

В Ленобласти убит украинский диверсант: последние новости о «Крокусе» 3 мая

Бойцы ВС РФ заняли американскую базу в Нигере: войска США покидают Африку?