Китайский сухогруз затонул у берегов Сахалина

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Сухогруз под флагом КНР затонул в Татарском проливе у берегов Сахалина, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота. Экипаж сошел на лед и был принят на борт подошедшего судна. Пострадавших нет, о причинах инцидента не сообщается.

1 марта в акватории Татарского пролива в 42 милях к юго-, юго-западу от морского порта Ванино затонул сухогруз Yong Xing 56, флаг КНР. Экипаж из 21 гражданина КНР сошел на лед и потом был принят на борт подошедшего судна. Все здоровы, пострадавших нет, — сказали в пресс-службе.

Ранее в Ренийском морском торговом порту, расположенном в Одесской области, затонула румынская баржа с 860 тоннами пшеницы на борту. Судно стало уходить под воду после того, как во время погрузки зерна машинное отделение начало заливать водой. Пятерым находившимся на барже морякам удалось спастись, пострадавших нет. Подробности о причинах инцидента не приводятся.

Также сообщалось, что по меньшей мере 18 человек пропали без вести в результате крушения китайского грузового судна, терпящего бедствие у берегов Японии. Еще четырех человек удалось спасти. По имеющимся данным, на борту корабля находилось 22 человека, граждане Китая и Мьянмы.