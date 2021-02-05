Китайцы объяснили любовь россиян к своей стране

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Россияне с рождения очень патриотичны и у них на это есть четыре причины, считает китайский блогер. Одной из них является разнообразнейшая природа: нельзя не любить огромные просторы, бескрайние леса Сибири, белоснежные Алтайские и Кавказские горы, Балтийское море, впечатляющие ледник Булуус и Кунгурскую ледяную пещеру.

В своей статье для издания Sohu китаец также рассказал , что у России очень богатая история, насыщенная как радостными, так и горестными событиями. И это вторая причина, почему русские гордятся своей страной.

Со временем они создали свой способ переживания невзгодам: принять печаль и боль, не отчаиваться и продолжать двигаться вперёд, — цитирует автора РИА Новости.

Не обошлось и без упоминания русского менталитета. По мнению автора, он соединяет в себе совершенно противоположные качества, образуя непостижимую русскую душу.

Ну и, наконец, четвёртая и главная причина — это дом, место, где живёт русский человек, и место, которое греет и радует его душу.

Как ранее писал NEWS.ru, журналист Владимир Познер заявил, что разговоры о тайне русской души — это «политически удобная» игра, которую постоянно используют власти для пропаганды.