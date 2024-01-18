Китаист объяснил, почему Пекин не желает вести диалог с Киевом Китаист Островский: украинские власти давно потеряли доверие китайских лидеров

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

В нынешних условиях переговоры между Китаем и Украиной невозможны, заявил в беседе с NEWS.ru китаист Андрей Островский. По его словам, Киев потерял доверие Пекина, в то время как у России отношения с Китаем, напротив, остаются дружественными.

Россия с Китаем поддерживает тесные отношения, соответственно, какой смысл руководителям Китая встречаться с Владимиром Зеленским? — задался вопросом китаист.

Как отметил Островский, Украина спровоцировала негативное отношение к себе со стороны Китая. Он привел в пример два случая, которые повлияли на взаимодействие стран. Один из них произошел при предыдущей администрации в Киеве.

При Викторе Януковиче с Пекином были подписаны серьезные соглашения об участии Киева в проекте «Пояс и путь». После свержения Януковича новое киевское руководство отказалось от выполнения соглашений и не вернуло Китаю взятые под проект деньги. Пекин был сильно удивлен. При Зеленском Китай решил приобрести предприятие по производству авиационных двигателей в Запорожье. Американцы запретили его продавать. Внесенные деньги Киев тоже не вернул, — рассказал китаист.

Зеленский оскорбил руководство Китая, отметил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Так он прокомментировал слова украинского лидера о том, что ему не нужен диалог с премьер-министром КНР и он хочет общаться лишь с тем, кто «принимает решения».

17 января Китай отклонил просьбу Украины о проведении в Давосе встречи между премьером Госсовета КНР Ли Цяном и Зеленским. Китайский чиновник прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме и намеренно отказался встречаться с главой Украины.