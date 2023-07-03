Киселев рассказал, откуда узнал про финансирование ЧВК «Вагнер» Киселев сообщил, что получил данные по финансированию ЧВК «Вагнер» из своих источников

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Телеведущий Дмитрий Киселев рассказал РИА Новости, что получил данные по финансированию ЧВК «Вагнер» из своих источников. Киселев также не стал их раскрывать.

У меня есть свои источники информации, — сказал Киселев.

Киселев ранее сообщил, что частная военная компания «Вагнер» получила 858 млрд рублей от государства, средства выделялись на выполнение контрактов. Также он добавил, что кейтеринговая компания «Конкорд» получила по госконтрактам 845 млрд рублей. По его словам, это говорит о масштабах бизнеса и амбиций.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что компания «Конкорд» за год получила более 86 млрд рублей от государства. Он подчеркнул, что деньги выделялись на содержание бойцов ЧВК «Вагнер» и стимулирующие выплаты из бюджета.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.