https://static.news.ru/photo/b33116e6-24ae-11ea-ac81-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Киселёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угрозы введения санкций в отношении сотрудников Sputnik Эстония создают опасный прецедент. Об этом заявил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

По его словам, это может стать началом цепной реакции по всей Европе. При этом Киселёв назвал «убогим» решение эстонских властей распространить на весь медиахолдинг персональные санкции в адрес его руководителя.

Как если бы бюджет государственной организации был моим личным, персональным бюджетом, — цитирует его РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники подразделения эстонской полиции рассылали журналистам Sputnik письма с предупреждением о введении санкций. В качестве основания для этого они указывали действующие ограничения в отношении Киселёва.