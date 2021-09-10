«Избирательная травля»: Киселёв об отказе США в аккредитации журналистов

В Нью-Йорке не допустят представителей российских СМИ на траурные мероприятия годовщины трагедии 11 сентября 2001 года. Телеведущий Дмитрий Киселёв оценил позицию властей США, которые отказали российским журналистам в аккредитации, как «травлю». Об этом сообщает РИА Новости

Это уже выглядит как последовательная, избирательная травля прессы. Неужели даже траурные поминальные мероприятия хотят сделать полем информационной войны? Где тогда остановиться? О, этот дивный новый мир! — подчеркнул Киселёв.

Кроме того, глава СЖР Владимир Соловьёв возмутился происходящим. Он пообещал обратиться в Международную федерацию журналистов по этому поводу.

В Союзе журналистов России возмущены этой недружественной акцией. Мы будем обращаться в Международную федерацию журналистов по этому поводу, — отметил глава Союза журналистов России в разговоре с ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские журналисты выступили в адрес международного сообщества с просьбой прекратить использовать пограничный контроль и визы как средство борьбы с «неугодными СМИ». В свою очередь Союз журналистов России выступил с критикой российского внешнеполитического ведомства, которое отказало в визе журналисту BBC Саре Рейнсфорд. Журналистское сообщество обратилось в МИД с просьбой пересмотреть своё решение.

По официальной версии, Усама бен Ладен спланировал и подготовил террористический акт 11 сентября 2001 года: четыре угнанных членами движения самолёта должны были врезаться в ключевые здания Соединённых Штатов. Террористы-смертники направили самолёты в башни-«близнецы» Всемирного торгового центра, Пентагон и Белый дом США. Жертвами этого крупнейшего в истории теракта стали почти три тысячи человек, само происшествие назвали национальной трагедией, а приблизительный ущерб в денежном эквиваленте составил почти $500 млрд. Ответственность за совершённое преступление на себя взяла «Аль-Каида» (запрещена в России).