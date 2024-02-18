Киселев направил в Белый дом запрос на интервью с Байденом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Киселев

Глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев направил в Белый дом запрос на проведение интервью с американским лидером Джо Байденом. В эфире программы «Вести недели» журналист сообщил, что хочет побеседовать с президентом США, чтобы продолжить диалог между Москвой и Вашингтоном после интервью Владимира Путина экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону.

Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент РФ Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя. <...> Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселев, — говорится в заявлении.

Интервью с Путиным Карлсон опубликовал на своем сайте и в X (Twitter) 9 февраля. В соцсети оно набрало более 50 млн просмотров примерно за пять часов. Количество репостов при этом превысило 155 тысяч, отметку «нравится» поставили более 474 тысяч человек. На YouTube видео в первые часы размещения посмотрели более 1,38 млн человек.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что интервью Путина бывшему ведущему Fox News стало месседжем международной аудитории, но власти США не хотят, чтобы его слушали простые граждане. Он отметил, что главная задача интервью, состоявшая в том, чтобы главу РФ услышали и увидели, была выполнена.