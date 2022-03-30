Кириенко рассказал о желающих выступить в местах спецоперации артистах

Минобороны и Минкультуры России получают огромное количество заявок от российских деятелей культуры, которые высказывают сильное желание выступать в действующих частях в районах спецоперации на Украине, сообщил замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, военное ведомство сдерживает их, объясняя, что это небезопасно, передаёт ТАСС.

У нас сегодня и Минобороны, и Минкультуры РФ сдерживают огромное количество заявок от выдающихся российских деятелей культуры, которые рвутся выступать в действующие части, которые находятся сегодня в режиме выполнения специальной военной операции. Их останавливает Министерство обороны РФ, говоря о том, что это небезопасно, — сказал Кириенко.

По его словам, в России находится большое число деятелей культуры, которые готовы отказаться от любых контрактов, но не откажутся от преданности своей стране и российским традициям. Поэтому попытки давить на них и шантажировать их потерей гастролей и денег не пройдут, подчеркнул Кириенко. По его мнению, «культуру в мире вообще нельзя отменить, в России тем более».

27 марта Министерство культуры Украины предложило ввести санкции против 47 российских артистов, включая певца Николая Баскова и рэп-исполнителя Тимати. Как заявил глава ведомства Александр Ткаченко, все попавшие в список артисты поддержали проведение РФ специальной военной операции на Украине.