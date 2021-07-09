Кириенко продемонстрировал приём айкидо на лекции в «Тавриде»

Приём айкидо, основанный на использовании силы противника для защиты от нападения, продемонстрировал на лекции в крымском арт-кластере «Таврида» первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом сообщает пресс-служба кластера.

Сергей Кириенко в воскресенье, 11 июля, принял участие в работе арт-кластера, где учатся 400 молодых специалистов театральной сферы со всей России. Замглавы президентской администрации прочитал лекцию о десяти ключевых принципах успешного управления.

Он подчеркнул, что любая управленческая проблема содержит в себе решение, и в качестве иллюстрации продемонстрировал приём айкидо с использованием силы противника для защиты от нападения, — рассказали организаторы.

По словам Кириенко, айкидо является «философией жизни». В нём нет агрессии и оно учит использовать не собственную силу, а энергию противника.

В любом сопротивлении вы можете найти внешний источник энергии для того, чтобы развернуть процесс туда, куда вам нужно, — сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что Сергей Кириенко предложил представителям IT-индустрии участвовать в предстоящих выборах в Государственную думу.