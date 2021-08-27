Кириенко назвал Москву самым креативным городом мира

Уровень развития инфраструктуры в Москве позволяет ей рассчитывать на звание креативной столицы мира. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщает ТАСС.

На «Российской креативной неделе» в Москве Кириенко пояснил, что столица по своим параметрам может конкурировать с ведущими городами мира. По его словам, для развития креативных индустрий необходимо решить несколько задач.

У нас есть вызов. Масштабный дефицит кадров, необходимость инвестиций в образование. С одной стороны, огромное количество ребят хотят этим заниматься, с другой стороны, система образования затачивалась под другую экономику, — сказал первый замруководителя администрации президента.

По его словам, также нужно развивать уровень креативных индустрий в других регионах. Фест-форум «Российская креативная неделя» проходит 26-29 августа в Москве.

Ранее сообщалось, что Институт территориального планирования «Урбаника» составил рейтинг городов, комфортных и доступных для жизни. Москва поднялась с 52-го сразу на 5-е место, уступив Краснодару, Сургуту, Тюмени и Петербургу. Специалисты проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчёте на среднюю для этого населённого пункта зарплату. Поскольку официальные социальные и экономические показатели за прошлый год пока не подведены, то они в расчётах использовали данные за 2019 год.