РБК: Кириенко назначили курировать ДНР и ЛНР

Сергей Кириенко / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, ответственный за деятельность внутриполитического блока, стал куратором взаимодействия с республиками Донбасса вместо Дмитрия Козака, курирующего управление по приграничному сотрудничеству, пишет РБК, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю. По их данным, в управлении внутренней политики создан департамент, который будет отвечать за отношения с ДНР и ЛНР.

Смена куратора свидетельствует как минимум об особом порядке взаимодействия с республиками и создании единого внутриполитического пространства, как максимум о рассмотрении сценария возможного вхождения республик в состав России, — сообщил источник издания.

При этом, по мнению другого собеседника издания, смена куратора произошла, поскольку ведомство Козака было ответственным за переговоры по реализации Минских соглашений, «которые закончились известно чем».

Ранее стало известно, что в ближайшее время ДНР и ЛНР намерены открыть свои посольства в Москве. Не исключается, что представительства частично признанных республик появятся в России уже в течение двух месяцев.

