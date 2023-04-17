«Кинжал» «похоронил» 160 офицеров НАТО и ВСУ: новости СВО на утро 17 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

В бункере в Львовской области на Украине остались тела 160 офицеров НАТО после удара российской ракетой «Кинжал», сообщил военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, бункер располагался на глубине 100 метров под землей и принадлежал запасному командному пункту бывшего Прикарпатского военного округа. В штабе находились представители ВСУ и Североатлантического альянса. По словам военкора, ВС РФ решили атаковать бункер сверхзвуковой ракетой «Кинжал» после получения информации о подготовке контрнаступления. Взрыв ракеты привел к смерти более 200 офицеров, на данный момент удалось извлечь только 40 тел.

Французские журналисты прибыли в город Гуляйполе Запорожской области для подготовки провокационных сюжетов о действиях ВС России, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев в Telegram-канале Минобороны РФ. По его словам, российских военных хотят обвинить в ударах по мирным жителям.

Перед тем как в заданиях ЕГЭ по истории появятся вопросы о спецоперации, связанный с ней раздел должен появиться в школьных учебниках истории, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. При этом он отметил, что такие учебники уже пишутся и недавно он участвовал в редактировании части о причинах начала СВО.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции на Донецком направлении

Птицефабрика в Шебекинском городском округе Белгородской области попала под обстрел украинских военных, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, один из снарядов попал в легковой автомобиль, полностью его уничтожив. Пострадавших среди местных жителей нет. Также глава региона отметил, что сотрудников фабрики вывезли на безопасное расстояние.

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в битве за Артемовск применяют «бронированных мутантов», сообщил Telegram-канал «Военные корреспонденты Русской весны». Так авторы канала назвали конструкцию на основе Т-64 с пулеметом вместо башни. К публикации добавлены несколько снимков, на которых изображена указанная техника.

В Белгороде случился пожар на электроподстанции. По словам местных жителей, перед пожаром раздался взрыв, после чего произошло отключение электричества в некоторых зданиях. Согласно первоначальным данным, возможной причиной происшествия является атака дронов. Вскоре ситуацию прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. По его информации, всего в регионе были зафиксированы два пожара на гражданских объектах. В результате произошедшего пострадавших нет. Все оперативные службы находятся на месте.

За последние сутки украинская армия 15 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). В общей сложности было выпущено 80 единиц различных боеприпасов. Под обстрел попали районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район) и Еленовка. Известно о гибели женщины в Ворошиловском районе Донецка. В предшествующие сутки было зафиксировано 34 обстрела со стороны украинских военных.

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости Фрагмент ракеты после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь

Военные украинских вооруженных сил (ВСУ) застрелили двоих мирных граждан в городе Артемовск, пишут «Известия» со ссылкой на Дмитрия Астраханя, связанного с частной военной компании «Вагнер». По его словам, инцидент произошел во время обыска жилого дома. Он рассказал, что женщина пришла к ним ночью и сообщила, что в подъезде заложники. Они попытались спасти их утром, но двое заложников были уже убиты украинскими военными. В то же время удалось спасти оставшихся четверых.

Украинская армия попыталась контратаковать российские силы в Артемовске. Целью ВСУ было выдавить противника за железнодорожную линию, которая разделяет город. Успеха они не достигли. В целом, ситуация в городе остается для Украины тяжелой. Единственная дорога к Часов Яру находится под обстрелом. Тем не менее, эксперты не исключают новых попыток контрнаступления со стороны украинских военных.

Еще две контратаки ВСУ российские силы отбили на Червоно-Дибровском и Ямпольском участках фронта, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Минобороны РФ Александр Савчук. Он уточнил, что силами армейской авиации был нанесен удар по технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Он добавил, что на Ямпольском участке был отброшен взвод ВСУ, который на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск совершил попытку вернуть утраченные позиции.

Между тем генерал ВС Австралии в отставке Мик Райан предположил в интервью The Economist, что тактика ВСУ при грядущем наступлении заключается в множестве небольших атак вместо пары масштабных. Он пояснил, что это будет сделано для того, чтобы обмануть Россию. Он напомнил, что этой же тактикой воспользовались украинские военные при нападении на Херсон, однако признал , что застать врасплох российских военных не получится, а для пробивания обороны ВС РФ потребуются мобильные средства противовоздушной обороны.