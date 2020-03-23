Минкультуры России на днях выпустило приказ, согласно которому федеральные музеи, театры, филармонии и цирки временно прекратят работу для посетителей. Вместе с тем министерство рекомендовало всем кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта. Отмечается, что эти меры принимают из-за угрозы распространения коронавируса.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), кассовые сборы в российских кинотеатрах с 19 по 22 марта сократились более чем на 317 млн рублей по сравнению с аналогичными показателями за прошлый уик-энд. Всего за выходные двенадцать самых популярных фильмов смогли собрать в России 224 млн, на прошлой неделе — 541,5 млн рублей. Число зрителей уменьшилось на 55%.

В сфере культурных учреждений ожидается существенное снижение доходов, и в отдельных случаях оно может оказаться болезненным, полагает первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Это, помимо всего прочего, зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка и как долго это продлится. Есть основания думать, что у нас в стране мы как-то вовремя взялись за необходимые меры. Будем надеяться, что эпидемия будет купирована в начале. Тем не менее, как бы оно ни было, очевидно, что это потеря доходов. Степень тяжести будет очевидна со временем. Александр Шолохов первый зампред комитета Госдумы по культуре первый зампред комитета Госдумы по культуре

Парламентарий рассказал NEWS.ru, что в правительстве и Госдуме обсуждают меры поддержки в том числе и культурной сферы.

Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Фактическое прекращение работы кинотеатров отрицательно скажется на ВВП России. После восстановления деятельности кинотеатров их посещаемость будет расти постепенно до прежнего уровня, уверен руководитель блока инвестпродуктов «Открытие брокер» Антон Шабанов. Он отметил в беседе с NEWS.ru, что при этом не будет эффекта отложенного спроса — ситуации, когда потребители резко начнут покупать билеты на сеансы.

Учитывая, что ВВП — это совокупность всех продуктов и услуг, проданных на территории какого-либо государства, соответственно, услуг будут продавать меньше, когда кинотеатры закроются. Что касается отложенного спроса, то здесь, мне кажется, очень сравнительная штука. Потому что кинотеатры и потребление кино не имеет какого-то обязательного спроса. Это не хлеб, который мы не можем не есть, не еда, которую мы не можем не покупать. Поэтому, если в дальнейшем как-то восстановится работа кинотеатров, придётся восстанавливать тот объём, который мы видели перед вводом карантина. Кинотеатры в чём то с «нуля» будут набирать свою аудиторию. Это может занять год или даже годы. Антон Шабанов руководитель блока инвестпродуктов «Открытие брокер» руководитель блока инвестпродуктов «Открытие брокер»

Шабанов усомнился в том, что работа театров или других культурных учреждений может «перекочевать» в онлайн. Например, работа классического театра предполагается только в офлайн-формате, когда зритель видит живых актёров на сцене. Многие работники культурных учреждений рискуют как минимум временно остаться без заработка в свете принимаемых государством ограничений, заключил эксперт.

В свою очередь, Ассоциация владельцев кинотеатров попросила премьер-министра Михаила Мишустина о господдержке. Как подчеркнули авторы обращения, из-за введения ограничений посещаемость кинозалов сильно упала, и последствия этого будут наблюдаться ещё несколько лет. При этом без введения чрезвычайной ситуации коммерческие кинотеатры продолжают платить за аренду торговым центрам даже без приёма посетителей.

Софья Сандурская/АГН «Москва»

Из-за ограничительных мер представители творческий профессий — актёры, художники, кураторы, музыканты, хореографы, режиссеры — оказались в бедственном положении, без средств к существованию. Так, в Сети появилась петиция , в которой деятели культуры и искусства попросили государство о помощи. В частности, обеспечить им гарантированный базовый доход, заморозить платежи по кредитам и предотвратить увольнения.

Один из авторов петиции, Николай Мулаков, в беседе с NEWS.ru рассказал, у него как у работающего на контрактной системе актёра есть запас средств примерно на две недели — их хватит на аренду и питание.

А что будет после 10 апреля, если продолжится карантин, представить страшно. Потому что у людей реально кончатся деньги. Это артисты, хореографы, режиссёры, лекторы. Нас очень много, — сообщил Мулаков.

По его словам, в госпомощи в первую очередь нуждаются представители творческих профессий, самозанятые или фрилансеры, которые не защищены контрактами с госучреждениями на постоянной основе. Для выработки новой экономической модели понадобится время, но в этой экстренной ситуации прямо сейчас могут помочь только прямые выплаты всем заявившим о финансовых проблемах. Это должны быть суммы, соразмерные среднемесячной зарплате в регионе. Так удастся «избежать социальной и культурной катастрофы».

Стоит отметить, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по предотвращению необоснованных увольнений, которые прямо или косвенно связаны с коронавирусом. Соответствующее поручение глава кабмина высказал по итогам совещания по экономическим вопросам, которое состоялось 21 марта.

С 19 марта во всех субъектах России действует режим повышенной готовности, который предполагает отмену культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также перевод образовательных учреждений на удалённый режим.