«Кинотеатры не помрут»: критик о возвращении голливудских фильмов в Россию Критик Шнейдеров: голливудские фильмы вернут российского зрителя в кинотеатры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ голливудских фильмов может вернуть российского зрителя в кинотеатры, заявил NEWS.ru критик и телеведущий Давид Шнейдеров. По его словам, это также приведет к сокращению количества низкокачественных отечественных фильмов.

Если вернется голливудское кино, то это означает, что выживут кинотеатры, они не помрут. Народ вернется в кино, вернутся деньги, и погибнет изрядная часть плохого отечественного кинематографа, который и так сейчас не очень смотрят. Никаких минусов, кроме плюсов, в возвращении голливудских фильмов нет. Это будет очень здорово для российского кинопроката и для телезрителя, — пояснил Шнейдеров.

Кинокритик отметил, что текущая ситуация с прокатом оставляет желать лучшего. По его словам, из-за отсутствия достойных премьер зрители либо обращаются к пиратским ресурсам, либо сталкиваются с некачественными отечественными проектами.

Я выступаю за то, чтобы на задний план ушло плохое отечественное кино и осталось только хорошее. Как только вернется конкуренция, сразу вернется стимул. Поскольку сейчас в кинотеатрах смотреть нечего, выпускается халтура, на которую люди не ходят. Наше общество предпочитает смотреть либо пиратское кино, либо ходить в кино и смотреть обнаглевших кинопрокатчиков с пиратскими показами. Как только голливудское кино в полном объеме к нам вернется, исчезнет огромная масса плохих отечественных фильмов, на которые ходят по два-три зрителя, — резюмировал Шнейдеров.

Ранее директор по прокату «Русского репортажа» Роман Дорофеев заявил, что в данный момент возобновление показов голливудского кино в отечественных кинотеатрах не представляется возможным. По его словам, возвращение западных фильмов в российский кинопрокат возможно лишь при условии восстановления деятельности иностранных киностудий в России.