Кинолог рассказал о подаренных Путину в КНДР собаках Кинолог Уражевский: подаренные Путину в КНДР собаки могут охотиться на тигров

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Собака породы пхунсан

Собаки породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, являются национальным достоянием Северной Кореи, заявил RT ветеринар, президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский. По его словам, такие собаки используются для охоты на тигров и медведей.

Как и любая другая аборигенная порода, они отличаются тем, что могут быть и прекрасными няньками, и воспитателями в доме, и в то же время могут быть серьезными охранниками. Они используются для охоты на тигров и медведей. Могут пройти десятки километров за раненым зверем, — сказал Уражевский.

Кинолог отметил, что пхунсаны являются довольно сильными и выносливыми животными. Во избежание проблем в будущем этих собак обязательно следует воспитывать и социализировать с раннего детства. Специалист также заявил, что по фенотипу они похожи на собак породы акита-ину, но, в отличие от последних, используются именно для охоты.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе визита в КНДР попробовал местные блюда на торжественном приеме, который организовал лидер республики. Среди них были салат из лангуста и заливная утиная печень с трюфелями.