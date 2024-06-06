Киллер и град в Москве, звезда «Универа» помогает ВСУ: что будет дальше

Фото: Илюстрация NEWS.ru/Midjourney/Социальные сети

Резонансное убийство посреди дня в Москве, сильный ливень с градом обрушился на север столицы, прославившаяся ролью в ситкоме «Универ» актриса Анна Кузина собирает деньги на беспилотники для Вооруженных сил Украины — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Заказное убийство или личный конфликт: что произошло в Москве?

Утром 6 июня в московском районе Фили-Давыдково человек в маске расстрелял мужчину и скрылся во дворах. Покушение произошло рядом со строительной площадкой эстакады через Рублевское шоссе.

Вскоре в Сети опубликовали видео, на котором, как предполагается, запечатлена погоня вооруженного киллера за жертвой в Москве. В ролике одетый в черное мужчина с автоматом бежит за человеком, который пытается скрыться за автомобилями.

Для поимки злоумышленника на западе Москвы ввели план «Перехват». Предварительно, киллер произвел три выстрела: первый с небольшого расстояния, следующие два были контрольными — в упор. Кроме того, по данным ТАСС, это убийство было заказным. В правоохранительных органах добавили, что убитый 1989 года рождения жил в соседнем с местом происшествия дворе.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении и ношении огнестрельного орудия и боеприпасов к нему. В ГСУ СК России отметили, что на месте происшествия работали следователи и криминалисты, допрашивали очевидцев, а также изучали записи камер видеонаблюдения.

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Обстановка на месте убийства мужчины на западе столицы

Также в СМИ появилась информация, что киллер был ликвидирован сотрудниками полиции во время погони. Однако прокуратура и Следственный комитет опровергли эти сообщения. В ведомствах пояснили, что при задержании подозреваемый был тяжело ранен, но остался жив.

«К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Подозреваемый в убийстве на западе Москвы установлен, в ходе задержания он был ранен», — сообщили в Следкоме.

SHOT также писал, что мужчина, преследовавший и расстрелявший из автомата жителя Москвы в районе Фили-Давыдково, скрывался в Матвеевском лесу сразу после убийства. Telegram-канал Mash писал, что подозреваемый произвел не менее 15 выстрелов в сторону полиции. По данным канала, оперативникам удалось ранить и задержать мужчину, когда тот перезаряжал автомат.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник указывал, что убийство жителя Москвы готовилось около пяти месяцев. По его информации, в феврале неустановленные лица стали активно собирать информацию о жертве через слитые базы данных и в так называемом даркнете.

Как пишет канал, злоумышленники отслеживали повседневные маршруты своей жертвы. По данным канала, убийство планировалось осуществить возле подъезда, в котором проживал москвич.

Telegram-канал Mash в свою очередь со ссылкой на источники в окружении жертвы заявил, что жителя Москвы, предварительно, мог застрелить его коллега. По данным канала, мотивом преступления стала ревность.

Как пишет Mash, потенциальный киллер и его жертва вместе работали в Mediasystem Group. Также, указывает канал, компания принадлежит Андрею Балишанскому, а убитым оказался его сын Константин.

В столичной прокуратуре подтвердили, что приоритетной версией убийства является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым. В ведомстве подтвердили, что возникнуть он мог на почве ревности. При этом версия о заказном характере убийства не подтверждается.

«Приоритетной версией убийства является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым, возникший на почве ревности», — говорится в сообщении.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По данным Telegram-канала Mash, убийцу Константина Балишанского зовут Андрей Демин. Канал пишет, что Демину 35 лет и раньше он работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов.

Соседка убитого мужчины рассказала NEWS.ru, что расстрелявший Балишанского приходил во двор и сидел на лавочке за несколько дней до преступления. Женщина отметила, что он был одет в черную кепку, спортивную одежду, а на лице у него была маска.

«Я до сих пор пребываю в шоке, потому что на днях видела этого мужчину на лавочке у нас во дворе. Он также сидел в маске, черной кепке и спортивной одежде», — уточнила соседка.

По словам женщины, с убитым лично она знакома не была, но жила в одном с ним подъезде. Собеседница издания уточнила, что тот не создавал никаких проблем, жалоб на него не поступало. Она добавила, что мужчина жил один.

«С убитым я лично не была знакома, но мы жили в одном подъезде, и никаких проблем он вроде бы не создавал. По крайней мере, на шум, выпивки никто не жаловался. Конфликтов он тоже не устраивал. Жил один, без девушки. Поэтому, кто и за что мог расстрелять, не знаю. Пусть полиция разбирается», — заключила соседка.

Адвокат Вадим Багатурия в разговоре с NEWS.ru сказал, что расстрелявшему сына магната Андрея Балишанского киллеру грозит до 25 лет лишения свободы. Эксперт подчеркнул, что мужчине вряд ли назначат пожизненное наказание. По словам адвоката, дело будет рассматриваться судом присяжных, в связи с чем возможна такая часть вердикта, как снисхождение.

«Я прогнозирую, что за оба преступления ему назначат от 20 до 25 лет лишения свободы, пожизненное, вероятно, ему не назначат. Данное дело будет рассматриваться судом присяжных, где возможна такая часть вердикта, как снисхождение. Если он его заслужит, то пожизненное ему не будет назначено», — пояснил адвокат.

При этом Багатурия отметил, что совершение убийства по найму может наказываться лишением свободы вплоть до пожизненного. Кроме того, по его словам, за перестрелку киллера с полицией также может грозить пожизненное.

«Если сотрудники правоохранительных органов были одеты в форменное обмундирование и стрелявший точно понимал, что стреляет по представителям власти, ему также может грозить наказание вплоть до пожизненного», — добавил адвокат.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С миру по нитке: звезда «Универа» открыла сбор денег для ВСУ

Актриса Анна Кузина, которая прославилась после съемок в сериале «Универ. Новая общага», собирает через свой Instagram (деятельность в РФ запрещена) деньги на беспилотники для Вооруженных сил Украины. Артистка вернулась в родной Киев из России после начала спецоперации.

Последние два года артистка ведет социальные сети на украинском языке и критикует СВО. Она активно призывает своих подписчиков донатить средства на покупку беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. Кузина регулярно публикует сторис, в которых восхищается украинскими военными.

Кузина играла роль председателя студенческого профкома Яны Семакиной в сериалах «Универ. Новая общага» и его продолжении «Универ. 10 лет спустя». Кузина отмечала, что перестала поддерживать связь со всеми коллегами по сериалу, кроме Арарата Кещяна, исполнившего роль Майкла. Актер также критиковал СВО и говорил, что восхищался политикой России только до 2014 года и не понимает, «зачем российские солдаты стреляют в украинцев».

Согласно открытой информации в интернете, уже несколько лет Кузина не работает киноактрисой. Последние проекты с ее участием выходили в 2021 году в России. Подробности о ее профессиональной деятельности на Украине неизвестны.

Фото: Социальные сети Анна Кузина

На улицах никого: Москву накрыл мощный ливень с градом

На севере Москвы начался сильный ливень с градом. NEWS.ru публикует видео с места событий.

На кадрах заметно, что град и дождь идут мощной стеной. В этот момент на улицах города пусто, вероятно, жители попрятались по домам. Также можно разглядеть, что град очень крупный. Очевидец «поймал» на ладонь несколько льдинок размером с виноградины. На видео слышно, что осадки громко стучат по припаркованным машинам и стенам жилых домов.

5 июня пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства предупредила москвичей о резком ухудшении погоды. Жителям и гостям города сообщили о ливневом дожде и грозе с порывами ветра до 17 метров в секунду. Москвичей призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду. Жителям города не рекомендуется укрываться от дождя под деревьями, а также парковать вблизи них транспортные средства.

Также минувшей ночью в Москве прошел самый сильный дождь с начала этого столетия, сообщила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. Если до конца четверга в столице выпадет еще пять миллиметров осадков, то это побьет исторический рекорд, добавила синоптик.

«Данные наблюдений за прошедшую ночь показали, что прошедший на ВДНХ ливень оказался самым сильным в текущем столетии. До абсолютного рекорда в 58,2 мм осталось чуть более 5 мм», — подчеркнула она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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