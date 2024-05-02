Киев ждет справедливое возмездие за Одессу: новости СВО на вечер 2 мая

Фото: Ministry of Foreign Affairs of R/Twitter.com/Global Look Press

Пожар в одесском Доме профсоюзов, 2014 год

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала близким тот день, когда Одесса, «сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободной». Так она отреагировала на десятую годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов, в ходе которой погибло 48 человек.

Главные новости о том, что произошло в зоне военной операции к утру 2 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Что в России думают о пожаре в одесском Доме профсоюзов?

Комментарий представителя МИД РФ Марии Захаровой был опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства по случаю 10-летней годовщины трагедии. По ее словам, справедливое возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей преступления.

Захарова отметила, что свободолюбивая Одесса была «костью в горле» Киева, который «хотел поставить на колени жителей ненавистного ему города». Националисты заранее готовили провокации и привозили активистов Евромайдана и футбольных фанатов, напомнила дипломат.

«2 мая они напали на мирное шествие сторонников федерализации в центре города, которые попытались укрыться от озверевших нацистов в Доме профсоюзов. Однако это им не помогло. Радикалы подожгли здание», — рассказала Захарова.

Тем временем посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что полное расследование пожара в Доме профсоюзов станет возможным лишь после отставки руководства Киева. По его словам, страны Запада препятствуют попыткам России «докопаться до истины», поскольку сами «вырастили радикалов» на Украине.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

Как настроены одесситы сейчас?

Доброволец из Одессы, который участвует в СВО, заявил, что готов сражаться за родной город. По его словам, армию России ждет большое количество одесситов.

«Позывной мой — Гризли, я — командир минометной батареи 33-го отряда имени Маргелова. На фронте <...> с ноября 2022 года. Я — одессит. Принимал участие в событиях 2 мая 2014 года», — рассказал доброволец.

Он отметил, что главным лозунгом у него и его единомышленников был «Одесса — русский город». По его словам, сегодня в городе много «понаехавших с Западной Украины», «людей с нацистской идеологией». Кроме того, отметил минометчик, в Одессе активно и жестоко работает Служба безопасности Украины, которая подавляет любое инакомыслие.

Какая ситуация складывается в зоне СВО?

Российские войска нанесли поражение наемникам «Иностранного легиона» противника в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. Также бойцы ударили по шести бригадам ВСУ и двум бригадам территориальной обороны.

Кроме того, по данным военного ведомства, российские силы взяли под полный контроль населенный пункт Бердычи в ДНР. Село находится в пригороде Авдеевки. Это была ключевая дорога, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ.

Тем временем бойцы морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожили до 10 военнослужащих диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Херсонской области. Противника ликвидировали минометным огнем в ходе зачистки одного из островов в дельте реки Днепр.

Тем временем координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия нанесла удар по объектам Вооруженных сил Украины в Очакове. По его словам, был атакован порт, где находятся катера, используемые в военных целях. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Что известно о повреждениях на Украине?

Глава областного совета Николай Лукашук сообщил, что в Никополе Днепропетровской области Украины было повреждено административное здание. Это произошло в результате взрыва, пояснил он. При этом чиновник не стал уточнять, о каком конкретно объекте идет речь.

Тем временем после серии взрывов в Одессе повреждения получили складские помещения «Новой почты», сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины. По ее данным, на месте вспыхнул мощный пожар, возгорание уже ликвидировано. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy оценил объем повреждений в энергосистеме страны. По его словам, почти половина оборудования сломана, а само государство держится, поскольку его руководители «многому научились».

О чем предупредили Украину из-за ситуации под Часовым Яром?

Военный корреспондент из Франции Анн Нива в эфире канала LCI заявила, что если Вооруженные силы РФ возьмут Часов Яр в ДНР под контроль, они получат возможность обстреливать железнодорожный узел Вооруженных сил Украины в Константиновке. Она объяснила, что Константиновка расположена в 15 километрах от Часова Яра.

«Если русским удастся взять под контроль Часов Яр, они смогут перебраться на возвышенность, откуда смогут наносить артиллерийские удары <...>, и это будет катастрофой», — сказала она.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что ВС РФ совершили прорыв под Часовым Яром в сторону канала Северский Донец — Донбасс. Канал писал, что армия России может начать штурмовать город с южной стороны. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

Как восстанавливается Авдеевка после масштабных боев?

Власти Донецкой Народной Республики в ближайшие дни запустят транспортное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, речь идет о микроавтобусах, поскольку полноценный запуск больших пассажирских автобусов на этом направлении пока небезопасен.

«Малые автобусы, скажем так, микроавтобусы будут уже курсировать между Авдеевкой и Ясиноватой на этой неделе», — сказал Пушилин.

Город находится под контролем Вооруженных сил РФ с февраля 2024 года. Бои за него велись с октября 2023-го.

Как в России отреагировали на намеки об ударах по Крымскому мосту?

Москва учитывает намерения Киева продолжать террористическую деятельность, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя намеки украинских политиков об атаке на Крымский мост. По его словам, для России подобные заявления не новость.

«Здесь никаких новых элементов мы не видим. Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Учитываем это в своей работе, и наши специальные ведомства и министерства принимают соответствующие меры», — сказал представитель Кремля.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Тем временем глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что намек Киева на готовящийся удар по Крымскому мосту является «оскалом террористов». По его словам, любая попытка агрессии «воздастся сторицей» Киеву.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал в соцсети Twitter (X) коллаж, в который включил Крымский мост и намекнул на возможный удар по объекту. Дипломат привел так называемый список шести основных типов переправ на 2024 год.

Когда Макрон отправит войска ЕС на Украину?

Вопрос об отправке войск на Украину можно было бы рассмотреть в случае, если бы «русские прорвали линию фронта», заявил в интервью журналу The Economist президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, это стало бы возможно, если бы соответствующая просьба поступила от Киева. Французский лидер подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий.

«Исключать это априори — значит не усвоить уроки последних двух лет», — подчеркнул он.

Макрон отметил, что большинство мировых государств согласились и поддержали подход Парижа по вопросу отправки военного контингента в зону СВО. По его словам, еще на саммите НАТО в 2022 году союзники исключали отправку танков, дальнобойных ракет и военных самолетов Киеву.

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