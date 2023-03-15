Сцепились в Черном море из-за остатков БПЛА: новости СВО на вечер 15 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

По состоянию на 15 марта Вооруженные силы России удерживают под своим контролем около 50% территории Артемовска, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, наиболее тяжелые бои с украинской армией сейчас проходят на территории городской промзоны. Он подчеркнул, что российские военные пытаются штурмовать ее, опираясь на опыт, полученный в боях за Соледар. При этом Гагин допустил, что бои будут продолжаться очень долго.

Помимо самого Артемовска, российские войска продолжают сражаться и в его окрестностях. Так, пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о взятии села Зализнянское в пригороде Артемовска. По его словам, штурмовые отряды подразделения захватили этот населенный пункт, несмотря на недостаточное количество боеприпасов.

По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы России за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили около 600 солдат ВСУ. Кроме этого, средствами противовоздушной обороны было перехвачено 15 снарядов систем HIMARS, «Ураган» и «Ольха», уничтожено семь украинских БПЛА. Также был сбит украинский вертолет Ми-8.

В ходе заседания ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оборона Артемовска будет значительна усилена. Кроме этого, на заседании обсуждалась деятельность оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении, а также поставки оружия и боеприпасов на Украину.

Утром 15 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как рассказал глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов, в регионе прогремели взрывы. Позднее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что рядом с местом прилета нет ни одного военного и инфраструктурного объекта, только жилые домовладения.

Также о взрывах сообщили в военной администрации Киевской области. По словам местных чиновников, это связано с уничтожением взрывоопасных объектов на территории Вышгородского района области.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украинские военные обстреляли город Шебекино. В результате ударов произошел пожар на местной подстанции, также были повреждены жилые дома, гаражи и автомобиль. Пострадавших нет.

Фото: t.me/vvgladkov Последствия обстрела города Шебекино Белгородской области

Кроме этого, «Транснефть» обнаружила на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства со следами падения с большой высоты.

Соединенные Штаты Америки и Европа все активнее обсуждают тему поставок истребителей на Украину. Как сообщает Politico, группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий США направила главе Минобороны Ллойду Остину письмо, в котором призвала изучить вопрос передачи самолетов F-16 Киеву. Сенаторы считают, что такая помощь могла бы дать преимущество Украине в конфликте.

Кроме этого, в правительстве Польши заявили, что военное командование Украины в скором времени получит истребители МиГ-29 от западных стран. По словам пресс-секретаря кабмина Петра Мюллера, авиацию Киеву передадут сразу несколько государств, однако называть их он не стал.

По подсчетам политолога Сергея Михеева, помощь Украине со стороны Запада составила около $0,5 трлн. По его словам, военные успехи Киева при таких объемах поддержки сомнительны. Эксперт сообщил о коррумпированности украинских чиновников.

В российском обществе обсуждают тему получения повесток в ряде регионов. Так, источник РИА Новости сообщил, что военкомат Пензенской области отправляет повестки жителям для актуализации данных воинского учета. Он уточнил, что в регионе также планируется проведение военных сборов.

Также повестки стали раздавать в Липецкой области. По словам военного комиссара региона Валерия Герасименко, это делается исключительно для проверки баз данных и переноса информации в цифровые ресурсы.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Как заявил замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, в России не планируется проведение второй волны мобилизации. Депутат отметил, что такая информация появляется на системной основе с небольшими перерывами с целью будоражить общественное мнение и порождать неуверенность в обществе.

В очередной раз слухи о второй волне мобилизации отверг представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, выдача военкоматами повесток гражданам является обычной практикой. Он отметил, что военные комиссариаты таким образом занимаются учетом данных. Представитель Кремля подчеркнул, что никаких обсуждений по поводу возможной новой волны частичной мобилизации сейчас не ведется

Как заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, власти Соединенных Штатов Америки приняли меры по защите беспилотника MQ-9, упавшего накануне в Черном море. При этом он не объяснил, как конкретно США обезопасили дрон. Он отметил, что никто не должен был заполучить остатки БПЛА, кроме американского командования.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил в эфире Первого канала, что российская сторона попытается достать обломки MQ-9. В свою очередь, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что технические возможности для этого есть.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, упавший беспилотник собирал данные о расположении российских средств противовоздушной обороны в Крыму. Он считает, что США рассчитывают использовать дроны для сбора разведданных и последующих атак в куда большом объеме, чем сейчас.

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, США ждут серьезные последствия после инцидента с падением их беспилотника в акватории Черного моря. Он подчеркнул, что любые провокации могут привести к эскалации конфликта между Москвой и Вашингтоном.

Песков в свою очередь сказал, что ему нечего добавить к заявлению Минобороны о падении американского беспилотника. По его словам, главе государства о произошедшем было доложено, но контактов с Вашингтоном на высшем уровне по этому вопросу не было.