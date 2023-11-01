Киев ударил по храму в Брянской области: как ВСУ атакуют РФ 1 ноября

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российские территории с помощью артиллерии, дронов и ракет. В Брянской области обстрелам ВСУ подверглись храм Николая Чудотворца и крупнейший в РФ фанерный комбинат. В Донецке в результате украинских обстрелов погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. А в Курской области под удар попали по меньшей мере три села. Новые подробности украинских атак — в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли два села в Курской области

Накануне украинский войска обстреляли Кореневский район Курской области. По словам губернатора региона Романа Старовойта, в результате в селе Троицкое повреждена оказалась водопроводная башня, из-за чего населенный пункт временно остался без воды. При этом никто из мирных жителей не пострадал.

Обстрелу со стороны ВСУ подверглось также село Дарьино в Суджанском районе. Там тоже никто не пострадал, но в одном из местных аграрных предприятий повреждения получили емкости для хранения удобрений.

Регион дважды пытались атаковать тремя беспилотниками самолетного типа: первый раз — 31 октября в районе 23:30, второй — в ночь на 1 ноября. Все БПЛА были сбиты средствами ПВО.

Утром 1 ноября ВСУ пять раз выстрелили по селу Свердликово Суджанского района. В результате повреждения получили постройки на пяти частных участках, в том числе один дом. Из местных жителей никто не пострадал.

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Храм Николая Чудотворца попал под обстрел в Брянской области

31 октября в районе 11:00 украинские войска обстреляли из минометов храм Николая Чудотворца в поселке Белая Березка Брянской области. По данным Telegram-канала Mash, в населенном пункте зафиксировали десять прилетов. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Известно, что церковнослужители укрылись в подвалах. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Кроме того, ВСУ попытались атаковать Брянский фанерный комбинат в селе Белая Березка, сообщал Telegram-канал SHOT. Это крупнейшее в России предприятие по производству фанеры. По нему накануне было выпущено 14 снарядов из РСЗО, однако они повредили только несколько гаражей. Российское военное ведомство эту информацию также не комментировало.

За прошедшие сутки украинская армия обстреляла село Сушаны Климовского района. В результате в двух жилых домах произошли пожары. Также 31 октября ВСУ трижды пытались атаковать регион беспилотниками, еще один БПЛА сбили над Курской областью в ночь на 1 ноября. Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.

Два человека погибли при обстреле Донецка

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 47 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 29).

На Донецком направлении украинские войска совершили 19 обстрелов из РСЗО и артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе с применением кассетных боеприпасов. На Горловском направлении ВСУ 26 раз атаковали из артиллерии калибра 152 миллиметра.

Тем временем на Светлодарском и Ясиноватском направлениях зафиксировали по одному обстрелу снарядами калибра 155 миллиметров. Всего по населенным пунктам ДНР за сутки было выпущено 168 различных боеприпасов.

Обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов, а именно Донецка, Новолуганского, Горловки, Гольмовского и Старомихайловки, а также Ясиноватский район.

По данным СЦКК, в Буденновском районе Донецка погибли два человека. 14 человек получили ранения в Донецке, Старомихайловке и Новолуганском. В Донецке и Новолуганском повреждения получили три частных дома и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Как сообщал Telegram-канал Mash, в результате украинских обстрелов на железнодорожной станции Мушкетово в Буденновском районе Донецка произошел пожар. Там загорелись топливные цистерны.

Глава ДНР Денис Пушили уточнил, что один из погибших при обстреле столицы региона — сотрудник МЧС РФ. Он участвовал в ликвидации пожара на станции. Двое из пострадавших — журналисты газеты «Известия».

Диверсантку задержали в Запорожской области

В Запорожской области задержали предполагаемую диверсантку, которая планировала теракт в Васильевском районе региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В ходе обыска у 52-летней местной жительницы обнаружили самодельное взрывное устройство. Его она получила «от неустановленного лица». Женщину подозревают в участии в террористическом сообществе и покушении на террористический акт.

Больше 15 населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ

За прошедшие сутки в Белгородской области артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подверглись Нехотеевка, Журавлевка, Долгое, Коновалово, Вязовое, Задорожный и Шебекино. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в Задорожном была повреждена линия электропередачи. В Шебекино повреждения получили три частных дома и здание автопредприятия, пострадала одна женщина.

В селах Солцевка и Муром украинские беспилотники сбросили взрывные устройства. Обошлось без последствий. Еще один БПЛА сбили в районе хутора Масычево. Там также не зафиксировано пострадавших и разрушений.

Минометные и гранатометные прилеты фиксировали в населенных пунктах Старый, Безымено, Заречье-Первое, Сподарюшино, Новая Таволжанка, Муром, Балки и Марьино. Минометному обстрелу также подвергся приграничный пункт пропуска «Шебекино».

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