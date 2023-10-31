Киев ударил крылатыми ракетами по Крыму: как ВСУ атакуют РФ 31 октября Средства ПВО РФ сбили над Крымом восемь крылатых ракет Storm Shadow

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российские территории с помощью артиллерии, дронов и ракет. В Белгородской области обстрелу со стороны украинской армии подверглось больше десяти населенных пунктов. В Брянской области ВСУ обстреляли несколько сел из танков. А над Крымом средства ПВО РФ сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow. Новые подробности украинских атак — в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли из танков Брянскую область

Утром 31 октября украинские войска обстреляли из танка село Случевск в Брянской области. По данным Telegram-канала SHOT, по населенному пункту прилетело два снаряда калибра 125 миллиметров. Обошлось без последствий.

Между тем Telegram-канал Mash сообщал, что под танковую атаку попали и другие села региона, в том числе Ломаковка и Курковичи. Минобороны РФ ни ту, ни другую информацию не комментировало.

Кроме того, под обстрел ВСУ утром вторника попало село Алейниково. По словам губернатора региона Александра Богомаза, никто из местных жителей не пострадал. Повреждения получили два жилых дома и хозпостройки, три административных здания, а также два автомобиля. Энергоснабжение населенного пункта оказалось нарушено.

Восемь ракет Storm Shadow сбили над Крымом

Накануне днем губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о срабатывании в регионе средств ПВО. По его словам, над городом сбили две воздушные цели.

Позже Минобороны РФ сообщило, что в районе 13:00 Киев предпринял попытку атаковать Крым восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. Все они были сбиты в воздухе.

Как уточнил Развожаев, обломки ракет упали на несколько жилых домов, а также на ряд приусадебных участков. Также их обнаружили в районе пляжей Учкуевка и Мокроусова.

Часть обломков упала на территории школы № 27 на северной стороне. При этом сразу после объявления воздушной тревоги учеников, которые находились на дополнительных занятиях, спустили в убежище, никто из них не пострадал.

Один пострадавший зафиксирован в районе Мекензиевых гор. В результате падения обломков в частном секторе в районе железной дороги ранение получил 57-летний мужчина.

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Запорожской области

В полдень 31 октября украинские войска обстреляли кассетными боеприпасами село Красная Горка в Токмакском районе Запорожской области. По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, пострадали два человека, повреждения получили семь частных домов. Минобороны информацию об атаке не комментировало.

Фото: МО Украины

Один человек пострадал при обстреле территории ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 29 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 64).

Обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов, а именно Донецка, Горловки, Александровки и Владимировки. Во Владимировке в результате падения украинского снаряда пострадал один мужчина. В Горловке повреждения получили четыре жилых дома.

На Донецком направлении украинские войска за минувшие сутки совершили 12 обстрелов из РСЗО и артиллерии калибра 155 миллиметров. На Горловском направлении ВСУ атаковали из артиллерии и РСЗО 16 раз.

Тем временем на Волновахском направлении зафиксировали один обстрел снарядами 155 миллиметров. Всего по населенным пунктам ДНР за сутки было выпущено 106 различных боеприпасов.

Больше десяти населенных пунктов обстреляли в Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли из артиллерии пять населенных пунктов Белгородской области. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, в Журавлевке зафиксировали семь прилетов, в Староселье — пять, в Петровке — три, в Нехотеевке — два, а в Шебекино — три прилета. Обошлось без последствий на земле.

Село Петровка подверглось атаке украинского дрона-камикадзе. Между тем на Лозовую Рудку, Новопетровку и Сподарюшино беспилотники сбросили взрывные устройства. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Кроме того, украинские войска обстреляли из минометов Долгое, Логачевку, Панков, Муром, Середу, Балки и Новую Таволжанку. Местные жители не пострадали, но в Новой Таволжанке один из снарядов прилетел по частному жилому дому, пробив крышу. По приграничному пункту пропуска «Шебекино» ВСУ дважды стреляли из гранатомета.

Читайте также:

«Ужасная усталость»: в Европе выразили свое отношение к Зеленскому

ФСБ показала кадры задержания хакера, работающего на ВСУ

Появилось видео штурма бурятскими мотострелками окопов ВСУ в зоне СВО

В США рассказали о серьезной угрозе ВСУ от российского оружия

«Положительное свойство СВО»: Милонов о переезде в США порноактрисы Эльфи