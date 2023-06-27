Киев ударил боевыми ядами под Соледаром: как ВСУ атакуют РФ 27 июня Грузовой состав сошел с рельсов в Крыму

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Приграничные российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о повреждении железнодорожных путей в Кировском районе полуострова. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинская армия нанесла удар по позициям российских военных в районе Соледара в ДНР запрещенными химическими боеприпасами. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал об обстреле Шебекинского городского округа. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

В Крыму вновь случилось ЧП на железной дороге

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Кировском районе республики неизвестные повредили железнодорожные пути, пострадавших нет. Он призвал жителей полуострова «сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам».

«На месте работают профильные службы. Ремонтные работы, ориентировочно, займут от четырех до восьми часов, — сказано в Telegram-канале крымского губернатора.

По данным Telegram-канала Baza, в результате подрыва на перегоне Петрово — Владиславовка с путей сошел первый вагон грузового поезда. Как сообщил Telegram-канал SHOT, силовики не исключают, что причиной инцидента стала диверсия. По данным Министерства транспорта Крыма, задерживаются четыре состава, в частности, речь идет о поездах дальнего следования № 028А Москва — Симферополь и № 180С Евпатория — Санкт-Петербург.

Также SHOT отмечает, что недалеко от железнодорожной станции в поле под Джанкоем на севере Крыма нашли обломки беспилотника. По предварительной информации, дрон сбила ПВО. По данным канала, рухнувший беспилотник самолетного типа накануне вечером обнаружила комбайнер возле села Маслово. При падении БПЛА взорвался, на месте образовалась воронка. Пострадавших нет. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

В ЛНР обвинили ВСУ в использовании химоружия

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Марочко утверждает, что ВСУ нанесли удар по позициям российских военных запрещенными химическими боеприпасами. По его словам, тип отравляющего вещества устанавливают специалисты радиационной, химической и биологической защиты РФ.

Фото: МО Украины

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар химическими боеприпасами по нашим позициям в районе населенного пункта Соледар. При детонации выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание», — заявляет Марочко.

Белгородскую область обстреливали на границе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ, всего зафиксировано семь прилетов. Он отметил, что по селу Терезовка выпущено пять минометных снарядов, а по селу Новая Таволжанка — два. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

ФСБ задержала россиянина, пытавшегося вступить в ВСУ

ФСБ задержала по подозрению в госизмене жителя Кабардино-Балкарии. Как утверждают силовики, он пытался уехать на Украину, чтобы вступить там в одно из вооруженных подразделений ВСУ.

В Центре общественных связей спецслужбы сообщили, что житель Нальчика по заданию украинской стороны закупил медикаменты, включая транквилизаторы, обезболивающее и психотропные вещества, и планировал перевезти их на Украину через Белоруссию. Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 и статьи 275 УК РФ (приготовление к госизмене).

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