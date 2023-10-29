Киев шлет людей на фронт за «Руки Вверх!»: новости СВО на вечер 29 октября Украинских пограничников отправили на передовую за любовь к группе «Руки Вверх!»

Фото: МО Украины

Служивших в Закарпатье украинских пограничников отправили на передовую за прослушивание песен российской группы «Руки Вверх!». По словам экс-главы отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслана Сырового, к такому наказанию прибегали в случае любой провинности.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта утром 29 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Какие российские регионы подверглись атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки обстреляли три района Донецка: Киевский, Куйбышевский и Петровский. Украинские военные также атаковали Горловку, Макеевку и Ясиноватую. Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко добавил, что ВСУ еще раз обстреляли Куйбышевский район Донецка. По его словам, удары наносились по жилым домам.

Telegram-канал SHOT отметил, что украинский беспилотник, который минувшей ночью атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, повредил установку для переработки углеводородного газа и газоконденсата. По его информации, после этого на нефтезаводе возник пожар на площади 5 метров.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что обломки сбитой воздушной цели повредили городское имущество в Ростове-на-Дону. По его словам, сведений о пострадавших в результате инцидента нет.

До этого жители города сообщили о громких звуках взрывов в небе. Как заявил Голубев, сработала система противовоздушной обороны, поразив воздушные цели.

В Минобороны отметили, что российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. По данным военного ведомства, беспилотники сбили в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, а также в Запорожской области.

Кроме того, днем дважды было перекрыто движение по Крымскому мосту. Причины перекрытий не указывались.

Фото: МО Украины

Какая ситуация сложилась в зоне проведения СВО

В Минобороны сообщили, что на Донецком направлении уничтожены два пункта управления БПЛА украинской армии. В общей сложности с начала проведения специальной военной операции на Украине российские силы ликвидировали 8392 украинских беспилотника.

Кроме того, ВС РФ отразили две атаки ВСУ за сутки на Купянском направлении, потери противника составили до 165 военных. Еще две атаки штурмовых групп ВСУ отразили на Краснолиманском направлении, там потери ВСУ составили до 70 военнослужащих. На Донецком направлении ВСУ потеряли до 110 военных за сутки, уничтожены два украинских пункта управления беспилотниками.

Помимо этого, подразделения ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении, потери ВСУ там составили до 130 военнослужащих. Также ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ у Новомихайловки и уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель» в районе населенного пункта Комсомольское в Запорожской области. Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы ВС РФ нанесли поражение живой силе бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино.

Что говорят в Киеве о контрнаступлении

По данным британского издания The Times, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что наступление украинских войск почти закончено. Залужный также предлагает остановить наступление и начать подготовку к следующему году.

В издании отметили, что глава Украины Владимир Зеленский не согласен с Залужным. По данным The Times, в Киеве прекрасно понимают, какой политический эффект на Западе будет иметь любая видимость тупика. Это также может привести к снижению помощи со стороны западных стран.

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что на встрече на Мальте Киев вместе с зарубежными партнерами представил пути реализации «формулы мира» лидера Украины. По его словам, во встрече приняли участие советники по вопросам нацбезопасности и по внешней политике 66 государств и международных организаций.

Фото: МО Украины

Что говорят в России о западной помощи Киеву

Замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский указал, что появляются сообщения о перенаправлении части снарядов, предназначавшейся Украине, в Израиль. По его словам, глядя на кадры обстрелов Газы, можно услышать, как со стороны Авдеевки доносится канонада. Все «на этом тесном шарике» взаимозависимо, добавил он.

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, в свою очередь, завил, что ВСУ вряд ли перестанут получать военную помощь от США. По его словам, спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон, негативно относящийся к передаче вооружений Киеву, не является единственным человеком, который определяет, помогать Украине или нет.

Военкор Александр Сладков считает, что без выхода российских сил к границам с НАТО задачи СВО окажутся невыполненными. Он отметил, что России «пора не стесняться» в выборе методов ведения специальной военной операции.

За что украинских пограничников отправляли на передовую

Служивших в Закарпатье украинских пограничников отправили на фронт за прослушивание песен российской группы «Руки Вверх!», заявил экс-глава отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой, который работал на спецслужбы РФ. По его словам, к такому наказанию прибегали в случае любой провинности.

Он добавил, что использование русского языка генералы ВСУ не приветствовали. Сослуживцы Сырового общались в основном на украинском языке.

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