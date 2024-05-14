Киев признал провал под Харьковом: новости СВО на вечер 14 мая

Фото: МО Украины

Обстановка для ВСУ в Харьковской области становится сложной, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Для укрепления обороны Киев пытается переправить туда подразделения с других участков фронта, но сделать это трудно из-за нехватки солдат. Ситуация, по его словам, «каждый час приближается к критической».

Депутат Верховной рады Кира Рудик также заявила об «очень напряженной» ситуации в Харьковской области на фоне наступления ВС России. По ее словам, Россия собрала достаточно войск и ресурсов, чтобы увеличить протяженность линии соприкосновения. Она утверждает, что Москва нацелилась «как на Харьковскую область, так и на город».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 14 мая, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ взяли еще одно село под Харьковом и уже готовы штурмовать новое

ВС РФ взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области. По данным российского Минобороны, войска продвинулись в глубину обороны противника.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев тем временем заявил о готовящемся штурме российской армией поселка Липцы. По его словам, войска уже приблизились к его окраинам, в настоящее время идет наступление в поселке Терны. Он добавил, что российские силы взяли под контроль некоторые районы города Волчанска.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

ВС РФ взяли в плен десятки националистов и ликвидировали командира роты Зеленского

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о пленении российскими бойцами более 60 человек из националистического батальона «Кракен». По его словам, они уже дают показания.

По данным военного корреспондента Руслана Татаринова, в зоне СВО 13 мая уничтожен командир украинской роты оперативного назначения при президенте страны Владимире Зеленском Василий Полагнюк. Известно, что Полагнюк носил звание майора. Также сообщается о ликвидации майора Артема Присяжнюка. Но подробности о нем также не приводятся.

Блокпосты для дезертиров и массовая неприязнь к армии

Украинские власти объявили план «Перехват» из-за массового бегства военнослужащих ВСУ из зоны активных боевых действий в Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. По его словам, в регионе на основных дорогах установили усиленные мобильные блокпосты.

На самой же Украине царит масштабное неприятие армии, заявил пресс-секретарь военного командования Сумской области майор Александр Бондаренко. Он указал, что настроение общества изменилось на фоне продолжающихся более двух лет боевых действий.

Фото: МО Украины

Блинкен приехал с сигналами в Киев

Во вторник, 14 мая, в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Как предупреждает Associated Press, глава Госдепа заверит Киев в поддержке со стороны Вашингтона и пошлет «сильный сигнал уверенности украинским лидерам и деятелям гражданского общества». Отмечается, что на встрече будет обсуждаться обстановка на фронте, влияние новой помощи США на СВО, а также долгосрочные обязательства в области безопасности между странами.

Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров считает, что Блинкен совместно с Киевом может готовить атаку на Крымский мост. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что после отъезда американского политика из Киева следует ожидать новых провокаций. По его мнению, таким образом Украина может попытаться увеличить финансирование.

Тем временем украинский блогер Анатолий Шарий считает, что основной целью визита госсекретаря может стать возможное увольнение вице-премьер-министра инфраструктуры Александра Кубракова и другие кадровые вопросы. Также он допустил, что из за быстрого наступления ВС РФ под Харьковом стороны могут обсудить «вопрос остановки гениальных военных действий мудрого полководца, пока до Киева не дошли».

Читайте также:

Белоусов назвал ключевую задачу СВО

Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму

Экс-депутат Рады рассказал, над чем работает Украина